Три золота и два серебра: яркий успех сборной Узбекистана на ЧА по стрельбе в Индии
10:15 15.02.2026 (обновлено: 10:18 15.02.2026)
© Минспорта РУз.Члены сборной Узбекистана по стрельбе, принимавшие участие на ЧА в Индии, вернулись на родину.
© Минспорта РУз.
Члены национальной сборной вернулись с чемпионата Азии, который проходил в Нью-Дели. В Ташкентском аэропорту состоялась торжественная церемония встречи спортсменов.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по стрельбе завоевали 5 медалей на чемпионате Азии в Индии, сообщает пресс-служба Минспорта республики.
В Нью-Дели с 4 по 13 февраля проходил чемпионат Азии по пулевой стрельбе. В соревнованиях участвовали 385 спортсменов из 19 стран. Сборная Узбекистана, принимающая участие на континентальном первенстве, завоевала три золотые и две серебряные медали.
"На этом престижном турнире наши спортсмены завоевали в общей сложности 5 медалей — 3 золотые и 2 серебряные. Из них 1 золотая награда — в индивидуальных соревнованиях, а 2 золотые и 2 серебряные медали — в командной программе", — говорится в сообщении.
В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров свое превосходство на континенте доказал Владимир Свечников. Также узбекские спортсмены, одержали победу в финале турнира в командной программе в этой же дисциплине.
В смешанной программе стрельбы из пневматического пистолета с дистанции 10 метров Мухаммад Камалов и Нигина Саидкулова завоевали золото. Узбекистанцы набрали 481,3 балла и тем самым установили новый континентальный и мировой рекорды в этом виде программы.
Члены национальной сборной, принимавшие участие в континентальном первенстве, вернулись на родину.
В Ташкентском международном аэропорту спортсменов торжественно встретили представители Минспорта и Минобороны, родители и общественность. Им пожелали новых высоких результатов и побед на предстоящих международных соревнованиях.