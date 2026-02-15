https://uz.sputniknews.ru/20260215/tri-zolota-dva-serebra-yarkiy-uspex-sbornoy-uzbekistan-cha-strelba-indiya-55709291.html

Три золота и два серебра: яркий успех сборной Узбекистана на ЧА по стрельбе в Индии

Члены национальной сборной вернулись с чемпионата Азии. В Ташкентском аэропорту их торжественно встретили представители Минспорта и Минобороны, родители и общественность, желая новых побед на международных турнирах.

2026-02-15T10:15+0500

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по стрельбе завоевали 5 медалей на чемпионате Азии в Индии, сообщает пресс-служба Минспорта республики.В Нью-Дели с 4 по 13 февраля проходил чемпионат Азии по пулевой стрельбе. В соревнованиях участвовали 385 спортсменов из 19 стран. Сборная Узбекистана, принимающая участие на континентальном первенстве, завоевала три золотые и две серебряные медали.В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров свое превосходство на континенте доказал Владимир Свечников. Также узбекские спортсмены, одержали победу в финале турнира в командной программе в этой же дисциплине.В смешанной программе стрельбы из пневматического пистолета с дистанции 10 метров Мухаммад Камалов и Нигина Саидкулова завоевали золото. Узбекистанцы набрали 481,3 балла и тем самым установили новый континентальный и мировой рекорды в этом виде программы.Члены национальной сборной, принимавшие участие в континентальном первенстве, вернулись на родину.В Ташкентском международном аэропорту спортсменов торжественно встретили представители Минспорта и Минобороны, родители и общественность. Им пожелали новых высоких результатов и побед на предстоящих международных соревнованиях.

