Президент Узбекистана отбыл в США для участия в первом саммите Совета мира

Первый саммит Совета пройдет в Институте мира США и будет посвящен вопросам восстановления и гуманитарной поддержки сектора Газа, а также обеспечению мира и стабильности в регионе.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана подписал устав Совета мираВ городе Вашингтоне состоится первый саммит Совета мира, одним из государств-учредителей которого является Узбекистан.В рамках деловой программы визита Шавкат Мирзиёев примет участие в презентации стратегических проектов и церемонии подписания двусторонних документов в экономической сфере с участием руководителей ведущих американских компаний и финансовых институтов.

