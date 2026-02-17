https://uz.sputniknews.ru/20260217/prezident-uzbekistana-ssha-perviy-sammit-sovet-mira-55769379.html
Президент Узбекистана отбыл в США для участия в первом саммите Совета мира
Президент Узбекистана отбыл в США для участия в первом саммите Совета мира
Sputnik Узбекистан
Первый саммит Совета пройдет в Институте мира США и будет посвящен вопросам восстановления и гуманитарной поддержки сектора Газа, а также обеспечению мира и стабильности в регионе.
2026-02-17T18:40+0500
2026-02-17T18:40+0500
2026-02-17T18:43+0500
сша
узбекистан
шавкат мирзиёев
совет мира
рабочий визит
вашингтон
президент узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/05/55488110_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_eeb28fd6237ac1f845e410f78f2e457d.jpg
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана подписал устав Совета мираВ городе Вашингтоне состоится первый саммит Совета мира, одним из государств-учредителей которого является Узбекистан.В рамках деловой программы визита Шавкат Мирзиёев примет участие в презентации стратегических проектов и церемонии подписания двусторонних документов в экономической сфере с участием руководителей ведущих американских компаний и финансовых институтов.
https://uz.sputniknews.ru/20260217/prezident-uzbekistan-sammit-soveta-mira-ssha-55752958.html
узбекистан
вашингтон
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/05/55488110_46:0:755:532_1920x0_80_0_0_64eba257e944892c400d663214ccaa1e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент узбекистана мирзиёев сша вашингтон совет мира
президент узбекистана мирзиёев сша вашингтон совет мира
Президент Узбекистана отбыл в США для участия в первом саммите Совета мира
18:40 17.02.2026 (обновлено: 18:43 17.02.2026)
Первый саммит Совета пройдет в Институте мира США в Вашингтоне и будет посвящен вопросам восстановления и гуманитарной поддержки сектора Газа, а также обеспечению мира и стабильности в регионе.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"17 февраля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа отбыл в эту страну с рабочим визитом", — говорится в сообщении.
В городе Вашингтоне состоится первый саммит Совета мира, одним из государств-учредителей которого является Узбекистан.
В рамках деловой программы визита Шавкат Мирзиёев примет участие в презентации стратегических проектов и церемонии подписания двусторонних документов в экономической сфере с участием руководителей ведущих американских компаний и финансовых институтов.