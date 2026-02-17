Торговые соглашения на $300 млн: Сырдарья и Афганистан укрепляют бизнес-связи
14:03 17.02.2026 (обновлено: 14:49 17.02.2026)
Подписание документов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В афганском Кабуле состоялся бизнес-форум под девизом "Ведите бизнес в Сырдарье!"
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Предприниматели Сырдарьинской области и Афганистана на бизнес-форуме в Кабуле обсудили расширение торговли и договорились о поставках продукции на $300 млн, включая продовольствие, текстиль, промышленную продукцию и строительные материалы. Об этом сообщает администрация Сырдарьинской области.
В городе Кабуле состоялся бизнес-форум под девизом "Ведите бизнес в Сырдарье!".
© Хокимият Сырдарьинской области
По информации хокимията, в Кабуле состоялся бизнес-форум с участием делегации Узбекистана во главе хокима Сырдарьинской области Эркинжона Турдимова и представителей узбекских и афганских деловых кругов.
© Хокимият Сырдарьинской областиВ городе Кабуле состоялся бизнес-форум под девизом "Ведите бизнес в Сырдарье!".
© Хокимият Сырдарьинской области
В ходе форума состоялись встречи B2B и G2B между предпринимателями и государственными структурами двух стран, по итогам которых заключены торговые соглашения на $300 млн, включающие поставки продовольствия, текстиля, стройматериалов и промышленной продукции.
Предприниматели Сырдарьинской области подписали с афганскими партнерами торговые соглашения на $300 млн
Предприниматели Сырдарьинской области подписали с афганскими партнерами торговые соглашения на $300 млн
© telegram sputnikuzbekistan/
"По итогам бизнес-форума достигнуты экспортно-импортные соглашения на общую сумму $300 млн. Договоренности охватывают поставки продовольственной продукции, муки и зерна, текстильных изделий, строительных материалов, химической и другой промышленной продукции", — добавили в хокимияте.
Стороны подтвердили намерение продолжать укреплять экономическое сотрудничество и развивать торговые связи между Сырдарьинской областью и Афганистаном.