Торговые соглашения на $300 млн: Сырдарья и Афганистан укрепляют бизнес-связи
Торговые соглашения на $300 млн: Сырдарья и Афганистан укрепляют бизнес-связи
Sputnik Узбекистан
В афганском Кабуле состоялся бизнес-форум под девизом "Ведите бизнес в Сырдарье!".
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Предприниматели Сырдарьинской области и Афганистана на бизнес-форуме в Кабуле обсудили расширение торговли и договорились о поставках продукции на $300 млн, включая продовольствие, текстиль, промышленную продукцию и строительные материалы. Об этом сообщает администрация Сырдарьинской области.По информации хокимията, в Кабуле состоялся бизнес-форум с участием делегации Узбекистана во главе хокима Сырдарьинской области Эркинжона Турдимова и представителей узбекских и афганских деловых кругов.В ходе форума состоялись встречи B2B и G2B между предпринимателями и государственными структурами двух стран, по итогам которых заключены торговые соглашения на $300 млн, включающие поставки продовольствия, текстиля, стройматериалов и промышленной продукции.Страны ЦА рассматривают Афганистан не как зону кризиса, а как регион возможностейСтороны подтвердили намерение продолжать укреплять экономическое сотрудничество и развивать торговые связи между Сырдарьинской областью и Афганистаном.
Торговые соглашения на $300 млн: Сырдарья и Афганистан укрепляют бизнес-связи

14:03 17.02.2026 (обновлено: 14:49 17.02.2026)
В афганском Кабуле состоялся бизнес-форум под девизом "Ведите бизнес в Сырдарье!"
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Предприниматели Сырдарьинской области и Афганистана на бизнес-форуме в Кабуле обсудили расширение торговли и договорились о поставках продукции на $300 млн, включая продовольствие, текстиль, промышленную продукцию и строительные материалы. Об этом сообщает администрация Сырдарьинской области.
По информации хокимията, в Кабуле состоялся бизнес-форум с участием делегации Узбекистана во главе хокима Сырдарьинской области Эркинжона Турдимова и представителей узбекских и афганских деловых кругов.
В ходе форума состоялись встречи B2B и G2B между предпринимателями и государственными структурами двух стран, по итогам которых заключены торговые соглашения на $300 млн, включающие поставки продовольствия, текстиля, стройматериалов и промышленной продукции.
Страны ЦА рассматривают Афганистан не как зону кризиса, а как регион возможностей
"По итогам бизнес-форума достигнуты экспортно-импортные соглашения на общую сумму $300 млн. Договоренности охватывают поставки продовольственной продукции, муки и зерна, текстильных изделий, строительных материалов, химической и другой промышленной продукции", — добавили в хокимияте.
Стороны подтвердили намерение продолжать укреплять экономическое сотрудничество и развивать торговые связи между Сырдарьинской областью и Афганистаном.
0