В Управлении мусульман Узбекистана назвали размер закята, фитр и фидья-садака в 2026 году

Священный месяц Рамазан начнется в Узбекистане 19 февраля.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана определило размер закята, фитр-садака и фидья-садака — пожертвования нуждающимся в священный месяц Рамазан 2026 года.По данным управления, размер закята составил 1/40 (2,5%) от стоимости 85 граммов золота 585 пробы ≈ 100 млн сумов.Это значит, что мусульманин, обладающий как минимум 85-ю граммами золота или имеющий в год такой и более высокий доход, в дополнение к своим основным расходам, должен отдать 1/40 часть своих средств (2,5%) в качестве закята бедным и нуждающимся.Размер фитр-садака установлен исходя из средней цены на следующие продукты:Каждый человек по мере своих возможностей может подавать фитр-садака по стоимости одного из перечисленных продуктов. Фитр-садака должна быть передана до праздничной молитвы Ид аль-Фитр в конце месяца Рамазан.Сумма фидья за один день равна сумме фитр-садака. Следовательно, каждый желающий может дать любую из вышесказанных сумм, исходя из своих возможностей, отметили в Управлении мусульман.Фидья-садака — милостыня, выплачиваемая за дни поста, пропущенные в священный месяц Рамазан.Фитр-садака — это дарение нуждающимся своего имущества в праздничный день.Напомним, священный месяц Рамазан в этом году начнется 19 февраля. У нас есть календарь для тех, кто намерен держать пост.

