В Узбекистане священный месяц Рамазан пройдет на самом достойном уровне — постановление

"В нашей стране благодаря реализуемым широкомасштабным реформам по обеспечению чести и достоинства человека, защите его прав и интересов, укреплению атмосферы мира, дружбы и согласия в обществе, а также социальной защите населения, особенно его нуждающихся слоев, священный месяц Рамазан, воплощающий гуманистическую сущность религии ислам, идеи взаимной сплоченности, щедрости и благодарности, становится еще более близким и почитаемым в сердцах нашего народа", — говорится в документе.