Алгоритмы вдохновения: мастер-класс SputnikPro вновь в Tashkent Perfect University
Слушатели модуля узнали о том, как "подружиться" с искусственным интеллектом и зачем бильд-редактору звонить в пожарную часть.
Для студентов Tashkent Perfect University прошел мастер-класс, посвященный работе с нейросетями для создания визуального контента. Экспертом выступила Анна Маркелова — AI-бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня".
По словам спикера, сегодня, когда интернет пестрит танцующими котиками, важно уметь управлять нейросетями, чтобы контент был запоминающимся и без грубых ошибок.
Одними из самых ярких примеров работы с нейросетями стали исторические проекты. Анна Маркелова рассказала, что при создании образа княгини Ольги или древних вымерших гиен — динокрокут — ей приходилось консультироваться с историками и учеными.
Отдельное внимание было уделено нейросети как инструменту дезинформации.
"В 2025 году в Калифорнии произошли очень сильные пожары, и в интернете разошлись сгенерированные иллюстрации с горящей надписью "Голливуд". Некоторые СМИ приняли это за настоящую фотографию и даже опубликовали с этим материалы", — напомнила спикер.
По словам Маркеловой, этого можно было избежать, если бы редакторы, например, позвонили в пожарную часть или другие компетентные ведомства.
Как же еще отличить подделку? Всего эксперт выделила три способа проверки: визуальный анализ, поиск по источнику в Google и использование AI-детекторов.
Иногда достаточно простого логического анализа: обратить внимание на детали, проверить изображенные части тела — чаще всего нейросеть создает размытыми руки или вовсе располагает часть тела отдельно.
"Нейросеть может справиться с одним флагом. Но если их три — она начинает придумывать несуществующие страны. Логотипы и мелкие элементы тоже часто воспроизводятся некорректно. А еще бывают ошибки с тенями — объекты движутся в одну сторону, а тени в другую", — пояснила Анна Маркелова.
Для чего нужно уметь работать с нейросетями?
Сегодня генерация изображений пригодится не только журналистам и бильд-редакторам, но и всем тем, кто занимается ведением контента, будь то блогеры или обычные пользователи интернета. ИИ — это помощник, способный и стикерпак создать для общения в мессенджерах, и восстановить архивный кадр.
Лекцию от бильд-редактора Анны Маркеловой пришли послушать более 100 студентов. Атмосфера мастер-класса — в нашем видео.