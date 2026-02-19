https://uz.sputniknews.ru/20260219/uzbekistan-kazaxstan-sotrudnichestvo-atomnaya-energetika-55815036.html

Узбекистан и Казахстан укрепляют партнерство в сфере мирного атома и ядерной безопасности

Рассмотрены перспективы сотрудничества в подготовке кадров, проведении научных исследований, радиоэкологическом мониторинге, обмене данными по экологическим и водным вопросам, а также по механизмам оперативного оповещения и реагирования на возможные нештатные ситуации.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Директор Агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев и посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провели рабочую встречу, в ходе которой обменялись мнениями по ключевым аспектам казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере мирного атома, реализации проекта АЭС в Джизакской области и вопросам ядерной и экологической безопасности в регионе, сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии (Узатом).Кроме того, рассмотрены перспективы сотрудничества в подготовке кадров, проведении научных исследований, радиоэкологическом мониторинге, обмене данными по экологическим и водным вопросам, а также по механизмам оперативного оповещения и реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.Отмечена важность формирования постоянного рабочего канала связи между профильными ведомствами двух стран.Достигнута договоренность о продолжении диалога, в том числе в ходе планируемого рабочего визита представителей Агентства по атомной энергии Казахстана в Узатом в III–IV квартале 2026 года.Участники переговоров подтвердили готовность действовать на основе открытости, прозрачности и взаимного доверия в интересах укрепления региональной энергетической безопасности и устойчивого развития.

