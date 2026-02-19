https://uz.sputniknews.ru/20260219/uzbekistan-kazaxstan-sotrudnichestvo-atomnaya-energetika-55815036.html
Узбекистан и Казахстан укрепляют партнерство в сфере мирного атома и ядерной безопасности
Рассмотрены перспективы сотрудничества в подготовке кадров, проведении научных исследований, радиоэкологическом мониторинге, обмене данными по экологическим и водным вопросам, а также по механизмам оперативного оповещения и реагирования на возможные нештатные ситуации.
2026-02-19T13:41+0500
2026-02-19T13:41+0500
2026-02-19T14:53+0500
казахстан
узатом
узбекистан
атомная энергетика
сотрудничество
посол
ядерная безопасность
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Директор Агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев и посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провели рабочую встречу, в ходе которой обменялись мнениями по ключевым аспектам казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере мирного атома, реализации проекта АЭС в Джизакской области и вопросам ядерной и экологической безопасности в регионе, сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии (Узатом).Кроме того, рассмотрены перспективы сотрудничества в подготовке кадров, проведении научных исследований, радиоэкологическом мониторинге, обмене данными по экологическим и водным вопросам, а также по механизмам оперативного оповещения и реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.Отмечена важность формирования постоянного рабочего канала связи между профильными ведомствами двух стран.Достигнута договоренность о продолжении диалога, в том числе в ходе планируемого рабочего визита представителей Агентства по атомной энергии Казахстана в Узатом в III–IV квартале 2026 года.Участники переговоров подтвердили готовность действовать на основе открытости, прозрачности и взаимного доверия в интересах укрепления региональной энергетической безопасности и устойчивого развития.
казахстан
узбекистан
13:41 19.02.2026 (обновлено: 14:53 19.02.2026)
Речь также идет о сотрудничестве в подготовке кадров, проведении научных исследований, радиоэкологическом мониторинге, обмене данными по экологическим и водным вопросам, а также по механизмам оперативного оповещения и реагирования на возможные нештатные ситуации.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik.
Директор Агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев и посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провели рабочую встречу, в ходе которой обменялись мнениями по ключевым аспектам казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере мирного атома, реализации проекта АЭС в Джизакской области и вопросам ядерной и экологической безопасности в регионе, сообщает
пресс-служба агентства по атомной энергии (Узатом).
"Казахстанская сторона высоко оценила вступление Узбекистана в Венскую конвенцию о гражданской ответственности за ядерный ущерб (вступило в силу с 7 февраля 2026 года), что создает важные правовые гарантии для соседних государств и подтверждает приверженность Узбекистана международным стандартам безопасности", — отметили в Узатоме.
Кроме того, рассмотрены перспективы сотрудничества в подготовке кадров, проведении научных исследований, радиоэкологическом мониторинге, обмене данными по экологическим и водным вопросам, а также по механизмам оперативного оповещения и реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.
Отмечена важность формирования постоянного рабочего канала связи между профильными ведомствами двух стран.
"Стороны выразили взаимный интерес к развитию кооперации в рамках регионального центра компетенций по атомной энергетике, включая возможные совместные образовательные программы, стажировки и экспертные консультации", — добавили в Узатоме.
Достигнута договоренность о продолжении диалога, в том числе в ходе планируемого рабочего визита представителей Агентства по атомной энергии Казахстана в Узатом в III–IV квартале 2026 года.
Участники переговоров подтвердили готовность действовать на основе открытости, прозрачности и взаимного доверия в интересах укрепления региональной энергетической безопасности и устойчивого развития.