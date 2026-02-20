https://uz.sputniknews.ru/20260220/chto-uznali-studenty-na-sputnikpro-tashkent-55835720.html

ИИ вместо художника и фотографа: что узнали студенты на SputnikPRO в Ташкенте

ИИ вместо художника и фотографа: что узнали студенты на SputnikPRO в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Студенты убедились, что нейросети не идеальны, узнали, как сделать сгенерированное изображение лучше и почему важно правильно пользоваться искусственным интеллектом.

2026-02-20T12:39+0500

2026-02-20T12:39+0500

2026-02-20T12:39+0500

sputnikpro

ташкент

образование

нейросети

миа "россия сегодня"

искусственный интеллект

it-технологии

студенты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/14/55836147_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a8dba78515c584accf8e18413d19e4c.jpg

Университет Пучон в Ташкенте уже второй раз стал площадкой для образовательного модуля SputnikPRO. На этот раз разговор шел о нейросетях и будущем визуального контента — теме, которая сегодня актуальна для представителей разных профессий — журналистов, дизайнеров, SMM-специалистов, IT-разработчиков и многих других.Спикером выступила Анна Маркелова, AI-бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня". В Ташкенте она уже не впервые: в октябре 2025 года выступала с лекцией в Узбекском государственном университете мировых языков.Анна Маркелова рассказала, как нейросети создают изображения для СМИ, как они помогают "оживить" историю и сделать контент интереснее, почему даже качественно сгенерированные материалы требуют доработки в профессиональных редакторах и какие детали помогают отличить ИИ-изображение от реальной фотографии.Для многих студентов лекция стала возможностью по-новому взглянуть на привычные технологии. Они отметили прикладной характер встречи.Другие признавались, что открыли для себя неожиданные возможности, которые можно применять для улучшения изображения, созданного нейросетью.Ребята еще раз убедились, что даже при использовании генеративных сервисов финальная ответственность за качество контента остается за человеком. Нейросеть — это инструмент, а не самостоятельный автор.Отдельный интерес вызвала тема проверки изображений.По ее словам, полезными оказались и QR-коды с инструментами для редакторов, а также сервисы, которые могут помочь студентам в учебе.На встречи были те, кто в модулях SputnikPRO принимает участие не первый раз. Среди них — студент факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков Зиёджон Курбанов. На прошлой лекции Анны Маркеловой в Ташкенте он не смог побывать, поэтому с огромной радостью ждал встречу со спикером в университете Пучон.Второй SputnikPRO в университете Пучон собрал более 50 студентов. После лекции ребята могли задать вопросы и поделиться мнениями со спикером.Мастер-класс показал: нейросети уже становятся частью повседневной работы в медиа и креативных индустриях. Но главное, что вынесли студенты, — технологии требуют осмысленного и профессионального подхода. Будущее визуального контента не только за алгоритмами, но и людьми, которые умеют ими пользоваться.О том, как прошел SputnikPRO в университете Пучон в Ташкенте, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

sputnikpro университет пучон ташкент студенты образование нейросети россия сегодня