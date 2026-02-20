Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260220/chto-uznali-studenty-na-sputnikpro-tashkent-55835720.html
ИИ вместо художника и фотографа: что узнали студенты на SputnikPRO в Ташкенте
ИИ вместо художника и фотографа: что узнали студенты на SputnikPRO в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Студенты убедились, что нейросети не идеальны, узнали, как сделать сгенерированное изображение лучше и почему важно правильно пользоваться искусственным интеллектом.
2026-02-20T12:39+0500
2026-02-20T12:39+0500
sputnikpro
ташкент
образование
нейросети
миа "россия сегодня"
искусственный интеллект
it-технологии
студенты
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/14/55836147_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a8dba78515c584accf8e18413d19e4c.jpg
Университет Пучон в Ташкенте уже второй раз стал площадкой для образовательного модуля SputnikPRO. На этот раз разговор шел о нейросетях и будущем визуального контента — теме, которая сегодня актуальна для представителей разных профессий — журналистов, дизайнеров, SMM-специалистов, IT-разработчиков и многих других.Спикером выступила Анна Маркелова, AI-бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня". В Ташкенте она уже не впервые: в октябре 2025 года выступала с лекцией в Узбекском государственном университете мировых языков.Анна Маркелова рассказала, как нейросети создают изображения для СМИ, как они помогают "оживить" историю и сделать контент интереснее, почему даже качественно сгенерированные материалы требуют доработки в профессиональных редакторах и какие детали помогают отличить ИИ-изображение от реальной фотографии.Для многих студентов лекция стала возможностью по-новому взглянуть на привычные технологии. Они отметили прикладной характер встречи.Другие признавались, что открыли для себя неожиданные возможности, которые можно применять для улучшения изображения, созданного нейросетью.Ребята еще раз убедились, что даже при использовании генеративных сервисов финальная ответственность за качество контента остается за человеком. Нейросеть — это инструмент, а не самостоятельный автор.Отдельный интерес вызвала тема проверки изображений.По ее словам, полезными оказались и QR-коды с инструментами для редакторов, а также сервисы, которые могут помочь студентам в учебе.На встречи были те, кто в модулях SputnikPRO принимает участие не первый раз. Среди них — студент факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков Зиёджон Курбанов. На прошлой лекции Анны Маркеловой в Ташкенте он не смог побывать, поэтому с огромной радостью ждал встречу со спикером в университете Пучон.Второй SputnikPRO в университете Пучон собрал более 50 студентов. После лекции ребята могли задать вопросы и поделиться мнениями со спикером.Мастер-класс показал: нейросети уже становятся частью повседневной работы в медиа и креативных индустриях. Но главное, что вынесли студенты, — технологии требуют осмысленного и профессионального подхода. Будущее визуального контента не только за алгоритмами, но и людьми, которые умеют ими пользоваться.О том, как прошел SputnikPRO в университете Пучон в Ташкенте, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/14/55836147_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f429797aca66fa9358b6ffe9125acb1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sputnikpro университет пучон ташкент студенты образование нейросети россия сегодня
sputnikpro университет пучон ташкент студенты образование нейросети россия сегодня

ИИ вместо художника и фотографа: что узнали студенты на SputnikPRO в Ташкенте

12:39 20.02.2026
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Студенты убедились, что нейросети не идеальны, узнали, как сделать сгенерированное изображение лучше и почему важно правильно пользоваться искусственным интеллектом.
Университет Пучон в Ташкенте уже второй раз стал площадкой для образовательного модуля SputnikPRO. На этот раз разговор шел о нейросетях и будущем визуального контента — теме, которая сегодня актуальна для представителей разных профессий — журналистов, дизайнеров, SMM-специалистов, IT-разработчиков и многих других.
Спикером выступила Анна Маркелова, AI-бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня". В Ташкенте она уже не впервые: в октябре 2025 года выступала с лекцией в Узбекском государственном университете мировых языков.
Анна Маркелова рассказала, как нейросети создают изображения для СМИ, как они помогают "оживить" историю и сделать контент интереснее, почему даже качественно сгенерированные материалы требуют доработки в профессиональных редакторах и какие детали помогают отличить ИИ-изображение от реальной фотографии.
Для многих студентов лекция стала возможностью по-новому взглянуть на привычные технологии. Они отметили прикладной характер встречи.
"Я знал, что есть Midjourney, что он хорош, но не знал, что недавно вышел, к примеру, тот же Nana Banana, и насколько он может быть полезен в ежедневной работе того же самого СМИ-консультанта или создателя сайтов", — поделился студент факультета информационных технологий университета Пучон в Ташкенте Максим Пак. По его словам, после лекции он планирует протестировать некоторые инструменты в собственной работе.
Другие признавались, что открыли для себя неожиданные возможности, которые можно применять для улучшения изображения, созданного нейросетью.
"Я не знал, что искусственный интеллект дорабатывают в Photoshop, что есть много разных нейросетей, которые генерируют фотографии, видео. Я был удивлен, насколько хорошее качество у этих фото и видео", — признался однокурсник Максима Артем Галенко.
Ребята еще раз убедились, что даже при использовании генеративных сервисов финальная ответственность за качество контента остается за человеком. Нейросеть — это инструмент, а не самостоятельный автор.
Отдельный интерес вызвала тема проверки изображений.
"Я узнала, что есть специальные сайты, на которых можно распознать, использовался ли ИИ при создании фотографии", — подчеркнула Анна Квон, студентка факультета мультимедиа и игрового контента университета Пучон в Ташкенте.
По ее словам, полезными оказались и QR-коды с инструментами для редакторов, а также сервисы, которые могут помочь студентам в учебе.
На встречи были те, кто в модулях SputnikPRO принимает участие не первый раз. Среди них — студент факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков Зиёджон Курбанов. На прошлой лекции Анны Маркеловой в Ташкенте он не смог побывать, поэтому с огромной радостью ждал встречу со спикером в университете Пучон.
"Сейчас XXI век — век технологий, и нейросети захватывают весь мир. Журналистика, конечно, не исключение. Профессиональная работа с нейросетями остается за журналистами", — отметил молодой человек.
Второй SputnikPRO в университете Пучон собрал более 50 студентов. После лекции ребята могли задать вопросы и поделиться мнениями со спикером.
Мастер-класс показал: нейросети уже становятся частью повседневной работы в медиа и креативных индустриях. Но главное, что вынесли студенты, — технологии требуют осмысленного и профессионального подхода. Будущее визуального контента не только за алгоритмами, но и людьми, которые умеют ими пользоваться.
О том, как прошел SputnikPRO в университете Пучон в Ташкенте, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0