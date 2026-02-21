https://uz.sputniknews.ru/20260221/karakalpakstan-turisticheskiy-tsentr-glemping-barsakelmes-muzey-arala-55858173.html

Каракалпакстан станет туристическим центром: глэмпинг, Барсакелмес и новый музей Арала

Каракалпакстан станет туристическим центром: глэмпинг, Барсакелмес и новый музей Арала

Sputnik Узбекистан

В Каракалпакстане планируют активно развивать туристическую отрасль: модернизировать музей Аральского моря, создать рекреационные зоны и глэмпинги, чтобы регион был готов принять сотни тысяч туристов и стать одним из ключевых туристических центров Узбекистана.

2026-02-21T12:04+0500

2026-02-21T12:04+0500

2026-02-21T12:04+0500

аральское море

туризм

республика каракалпакстан

президент узбекистана

туристы

музей

технологии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1269/50/12695005_0:178:2730:1714_1920x0_80_0_0_6159e1a3e480fc649bdbf0a4809f96fc.jpg

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Музей истории высохшего Аральского моря в республике Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана будет модернизирован с использованием современных технологий. Об этом сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиёева.На совещании по приоритетным задачам социально-экономического развития Каракалпакстана с участием главы государства, была подчеркнута необходимость превратить туризм в один из главных драйверов развития региона. Кроме того, в районе соляного месторождения "Барсакелмес" будет создана туристическо-рекреационная зона, а в местах, напоминающих марсианский ландшафт в Приаралье и на Устюртском плато, будут обустроены зоны глэмпинга.За счет этих работ поставлена задача привлечь в Каракалпакстан в этом году 500 тысяч иностранных и 3 миллиона местных туристов. Для повышения туристической привлекательности региона среди известных туроператоров будут предоставлены дополнительные льготы.Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Чрезмерное водопотребление в реках Амударья и Сырдарья в 60-70-х годах прошлого века привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, высыханию моря. За последние 55 лет его площадь сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.

https://uz.sputniknews.ru/20250610/uzbekistan-kazaxstan-posadka-saksaul-dno-arala-49834427.html

республика каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

каракалпакстан туризм аральское море музей барсакельмес