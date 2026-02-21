https://uz.sputniknews.ru/20260221/rossiyskie-voennye-naselennyy-punkt-karpovka-dnr-55859911.html

СВО: российские военные освободили населенный пункт Карповка в ДНР

Также российские бойцы поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново в Харьковской области и Красный Лиман в ДНР.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских военных, сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.В зоне ответственности российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", три артиллерийских орудия, включая две 155 мм гаубицы М777 производства США и 21 автомобиль. Уничтожены три склада боеприпасов.

