Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
СВО: российские военные освободили населенный пункт Карповка в ДНР
СВО: российские военные освободили населенный пункт Карповка в ДНР
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских военных, сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.В зоне ответственности российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", три артиллерийских орудия, включая две 155 мм гаубицы М777 производства США и 21 автомобиль. Уничтожены три склада боеприпасов.
15:10 21.02.2026
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Также российские бойцы поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново в Харьковской области и Красный Лиман в ДНР.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских военных, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
В зоне ответственности российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", три артиллерийских орудия, включая две 155 мм гаубицы М777 производства США и 21 автомобиль. Уничтожены три склада боеприпасов.
