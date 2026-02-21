https://uz.sputniknews.ru/20260221/rossiyskie-voennye-naselennyy-punkt-karpovka-dnr-55859911.html
СВО: российские военные освободили населенный пункт Карповка в ДНР
СВО: российские военные освободили населенный пункт Карповка в ДНР
Sputnik Узбекистан
Также российские бойцы поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново в Харьковской области и Красный Лиман в ДНР.
2026-02-21T15:10+0500
2026-02-21T15:10+0500
2026-02-21T15:10+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
днр
спецоперация
всу
минобороны рф
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1b/48150379_0:78:2822:1665_1920x0_80_0_0_9ce93d73ce1a0a0643d8719867c82ec8.jpg
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских военных, сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.В зоне ответственности российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", три артиллерийских орудия, включая две 155 мм гаубицы М777 производства США и 21 автомобиль. Уничтожены три склада боеприпасов.
https://uz.sputniknews.ru/20260218/rossiyskie-voennye-osvobodili-xarkovka-krinichnoe-spetsoperatsiya-55787858.html
днр
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1b/48150379_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_67ae783d4252fbbac0be11428e097dec.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво всу россия украина карповка днр минобороны безопасность спеоперация
сво всу россия украина карповка днр минобороны безопасность спеоперация
СВО: российские военные освободили населенный пункт Карповка в ДНР
Также российские бойцы поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново в Харьковской области и Красный Лиман в ДНР.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских военных, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
В зоне ответственности российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", три артиллерийских орудия, включая две 155 мм гаубицы М777 производства США и 21 автомобиль. Уничтожены три склада боеприпасов.