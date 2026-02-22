Экономика остается ключевым направлением диалога Узбекистана с Афганистаном — МИД

https://uz.sputniknews.ru/20260222/ekonomika-dialog-uzbekistan-afganistanom-mid-55865465.html
Главы МИД Узбекистана и Афганистана обсудили двустороннюю повестку с акцентом на развитие экономического сотрудничества и практического взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и Афганистана уделяют особое внимание развитию экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия, заявил министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов.Глава МИД Узбекистана провел содержательный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки. Торговые соглашения на $300 млн: Сырдарья и Афганистан укрепляют бизнес-связиВ ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, сделав акцент на расширении экономического сотрудничества и укреплении практического взаимодействия по приоритетным направлениям.Также стороны подтвердили общую приверженность укреплению добрососедских отношений и продвижению региональной взаимосвязанности как основы для долгосрочной стабильности, устойчивого развития и взаимного процветания.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и Афганистана уделяют особое внимание развитию экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия, заявил министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов.
Глава МИД Узбекистана провел содержательный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки.
"Провели продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки", — написал Саидов в своем Telegram-канале.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, сделав акцент на расширении экономического сотрудничества и укреплении практического взаимодействия по приоритетным направлениям.
"Обменялись мнениями по вопросам развивающейся двусторонней повестки, уделив особое внимание расширению экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия в приоритетных сферах", — добавил министр.
Также стороны подтвердили общую приверженность укреплению добрососедских отношений и продвижению региональной взаимосвязанности как основы для долгосрочной стабильности, устойчивого развития и взаимного процветания.