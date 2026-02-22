https://uz.sputniknews.ru/20260222/ekonomika-dialog-uzbekistan-afganistanom-mid-55865465.html

Экономика остается ключевым направлением диалога Узбекистана с Афганистаном — МИД

Главы МИД Узбекистана и Афганистана обсудили двустороннюю повестку с акцентом на развитие экономического сотрудничества и практического взаимодействия.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и Афганистана уделяют особое внимание развитию экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия, заявил министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов.Глава МИД Узбекистана провел содержательный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки. Торговые соглашения на $300 млн: Сырдарья и Афганистан укрепляют бизнес-связиВ ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, сделав акцент на расширении экономического сотрудничества и укреплении практического взаимодействия по приоритетным направлениям.Также стороны подтвердили общую приверженность укреплению добрососедских отношений и продвижению региональной взаимосвязанности как основы для долгосрочной стабильности, устойчивого развития и взаимного процветания.

