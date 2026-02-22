Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260222/ekonomika-dialog-uzbekistan-afganistanom-mid-55865465.html
Экономика остается ключевым направлением диалога Узбекистана с Афганистаном — МИД
Экономика остается ключевым направлением диалога Узбекистана с Афганистаном — МИД
Sputnik Узбекистан
Главы МИД Узбекистана и Афганистана обсудили двустороннюю повестку с акцентом на развитие экономического сотрудничества и практического взаимодействия.
2026-02-22T10:10+0500
2026-02-22T10:10+0500
бахтиёр саидов
афганистан
министр внутренних дел
узбекистан
экономика
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/12/50631207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_db1a87ca81c05b7448da94d3476f4082.jpg
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и Афганистана уделяют особое внимание развитию экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия, заявил министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов.Глава МИД Узбекистана провел содержательный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки. Торговые соглашения на $300 млн: Сырдарья и Афганистан укрепляют бизнес-связиВ ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, сделав акцент на расширении экономического сотрудничества и укреплении практического взаимодействия по приоритетным направлениям.Также стороны подтвердили общую приверженность укреплению добрососедских отношений и продвижению региональной взаимосвязанности как основы для долгосрочной стабильности, устойчивого развития и взаимного процветания.
https://uz.sputniknews.ru/20260218/uzbekistan-i-afganistan-ukreplyayut-delovoe-partnerstvo-dostignuty-soglasheniya-na-205-mln--55783674.html
афганистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/12/50631207_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_352c8d1d320e26fa6dded0b37da87bfa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан афганистан мид саидов мавлави амир хан муттаки переговоры экономика
узбекистан афганистан мид саидов мавлави амир хан муттаки переговоры экономика

Экономика остается ключевым направлением диалога Узбекистана с Афганистаном — МИД

10:10 22.02.2026
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с афганскими коллегами.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с афганскими коллегами. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2026
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Подписаться
Главы МИД Узбекистана и Афганистана обсудили двустороннюю повестку с акцентом на развитие экономического сотрудничества и практического взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и Афганистана уделяют особое внимание развитию экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия, заявил министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов.
Глава МИД Узбекистана провел содержательный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки.

"Провели продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки", — написал Саидов в своем Telegram-канале.

Торговые соглашения на $300 млн: Сырдарья и Афганистан укрепляют бизнес-связи
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, сделав акцент на расширении экономического сотрудничества и укреплении практического взаимодействия по приоритетным направлениям.
"Обменялись мнениями по вопросам развивающейся двусторонней повестки, уделив особое внимание расширению экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия в приоритетных сферах", — добавил министр.
Также стороны подтвердили общую приверженность укреплению добрососедских отношений и продвижению региональной взаимосвязанности как основы для долгосрочной стабильности, устойчивого развития и взаимного процветания.
Прошла деловая встреча представителей частного сектора Узбекистана и Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2026
Узбекистан и Афганистан укрепляют деловое партнерство: достигнуты соглашения на $205 млн
18 февраля, 12:54
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0