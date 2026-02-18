Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20260218/uzbekistan-i-afganistan-ukreplyayut-delovoe-partnerstvo-dostignuty-soglasheniya-na-205-mln--55783674.html
Узбекистан и Афганистан укрепляют деловое партнерство: достигнуты соглашения на $205 млн
Узбекистан и Афганистан укрепляют деловое партнерство: достигнуты соглашения на $205 млн
Sputnik Узбекистан
В Мазари-Шариф прошла бизнес-встреча с участием 200 предпринимателей Узбекистана и Афганистана.Участники обсудили сотрудничество в пищевой, строительной, фармацевтической, текстильной и сельскохозяйственной сферах.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/12/55780904_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_797b6022cdfe2b33104d78ecf189e7fb.jpg
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В городе Мазари-Шариф состоялась бизнес-встреча с участием предпринимателей Узбекистана и Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба Торгово-Промышленной палаты Узбекистана. В мероприятии приняли участие 150 предпринимателей из Афганистана и более 50 представителей узбекских компаний. Стороны провели встречи по вопросам сотрудничества в пищевой промышленности, производстве строительных материалов, фармацевтике, текстильной отрасли и сельском хозяйстве.На открытии форума выступили представители администрации провинции Балх, Торгово-промышленной палаты Узбекистана, а также Торгово-инвестиционной палаты Афганистана.Как отмечалось, в 2025 году в деловых мероприятиях, прошедших в Кабуле и Мазари-Шарифе, приняли участие около 400 узбекских компаний. По их итогам были подписаны контракты на общую сумму свыше $250 млн.В настоящее время на афганском рынке действуют торговые дома Узбекистана. В частности, торговый дом в Кабуле располагает шоурумом и складом, где представлены строительные материалы и продовольственные товары.Торговый дом в Мазари-Шарифе специализируется на строительных материалах, продуктах питания, медицинских изделиях, фармацевтической продукции и электротехнике.По завершении встречи стороны достигли предварительных соглашений на сумму $205 млн. По ожиданиям сторон, данная бизнес-миссия поспособствует развитию новых направлений сотрудничества, увеличению объемов торговли и укреплению инвестиционного потенциала.
Узбекистан и Афганистан укрепляют деловое партнерство: достигнуты соглашения на $205 млн

В Мазари-Шариф прошла бизнес-встреча с участием 200 предпринимателей Узбекистана и Афганистана.Участники обсудили сотрудничество в пищевой, строительной, фармацевтической, текстильной и сельскохозяйственной сферах.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В городе Мазари-Шариф состоялась бизнес-встреча с участием предпринимателей Узбекистана и Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба Торгово-Промышленной палаты Узбекистана.
В мероприятии приняли участие 150 предпринимателей из Афганистана и более 50 представителей узбекских компаний.
Стороны провели встречи по вопросам сотрудничества в пищевой промышленности, производстве строительных материалов, фармацевтике, текстильной отрасли и сельском хозяйстве.
На открытии форума выступили представители администрации провинции Балх, Торгово-промышленной палаты Узбекистана, а также Торгово-инвестиционной палаты Афганистана.
Как отмечалось, в 2025 году в деловых мероприятиях, прошедших в Кабуле и Мазари-Шарифе, приняли участие около 400 узбекских компаний. По их итогам были подписаны контракты на общую сумму свыше $250 млн.
В настоящее время на афганском рынке действуют торговые дома Узбекистана. В частности, торговый дом в Кабуле располагает шоурумом и складом, где представлены строительные материалы и продовольственные товары.
Торговый дом в Мазари-Шарифе специализируется на строительных материалах, продуктах питания, медицинских изделиях, фармацевтической продукции и электротехнике.
"По итогам 2025 года объем внешней торговли между двумя странами составил $1,8 млрд, что на 50% больше по сравнению с 2024 годом", — отмечено в ходе форума.
По завершении встречи стороны достигли предварительных соглашений на сумму $205 млн.
По ожиданиям сторон, данная бизнес-миссия поспособствует развитию новых направлений сотрудничества, увеличению объемов торговли и укреплению инвестиционного потенциала.
Лента новостей
0