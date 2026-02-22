https://uz.sputniknews.ru/20260222/obem-promyshlennogo-proizvodstva-v-stranax-eaes-vyros-na-16-v-2025-godu-55867265.html
Объем промышленного производства в странах ЕАЭС вырос на 1,6% в 2025 году
Объем промышленного производства в странах ЕАЭС вырос на 1,6% в 2025 году
Рост промышленного производства наблюдался почти во всех странах Союза.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В 2025 году объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 1,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Страны ЕАЭС показывают стабильный экономический ростРост наблюдался почти во всех странах Союза: При этом объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 3,4%, добавили в пресс-службе.
Объем промышленного производства в странах ЕАЭС вырос на 1,6% в 2025 году
12:21 22.02.2026 (обновлено: 12:28 22.02.2026)
Рост промышленного производства наблюдался почти во всех странах Союза.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik.
В 2025 году объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 1,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает
"В 2025 году объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 1,6% к уровню 2024 года", — говорится в сообщении.
Рост наблюдался почти во всех странах Союза:
в Кыргызстане – на 10,6%;
в Кыргызстане – на 10,6%;
При этом объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 3,4%, добавили в пресс-службе.