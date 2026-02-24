https://uz.sputniknews.ru/20260224/prezident-realizatsiya-klyuchevyx-zadach-neftegazovaya-otrasl-55908559.html

Президент оценил реализацию ключевых задач в нефтегазовой отрасли

2026-02-24

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом выполнения данных ранее поручений по повышению эффективности деятельности акционерного общества "Узбекнефтегаз". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Ранее на презентации, состоявшейся в январе текущего года, были обозначены задачи по повышению эффективности компании, ее финансовой устойчивости, расширению геологоразведочных работ и наращиванию запасов углеводородов. Главе государства была представлена информация о ходе реализации этих задач.Прежде всего, доложено о мерах по оптимизации расходов. Отмечено, что налажена системная работа по сокращению дебиторской задолженности.Также были затронуты вопросы расширения геологоразведочных работ и увеличения запасов углеводородов. В частности, на 2026-2027 годы запланировано усиление поисковых работ на новых участках в ряде регионов, расширение объемов 3D-сейсморазведки и завершение строительства скважин. Также сообщалось, что в январе-феврале текущего года открыты два новых газоконденсатных месторождения.Президент поручил ответственным лицам реализовать запланированные задачи и мероприятия, строго соблюдая расчеты, дисциплину и персональную ответственность.

