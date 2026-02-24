Узбекистан
Президент оценил реализацию ключевых задач в нефтегазовой отрасли
Президент оценил реализацию ключевых задач в нефтегазовой отрасли
"Узбекнефтегаз" пересматривает цены на услуги и материалы, оптимизирует кредитный портфель и выводит непрофильные активы для повышения эффективности.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/18/55908973_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ebea795dc74046f73f23410a03adefc1.jpg
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом выполнения данных ранее поручений по повышению эффективности деятельности акционерного общества "Узбекнефтегаз". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Ранее на презентации, состоявшейся в январе текущего года, были обозначены задачи по повышению эффективности компании, ее финансовой устойчивости, расширению геологоразведочных работ и наращиванию запасов углеводородов. Главе государства была представлена информация о ходе реализации этих задач.Прежде всего, доложено о мерах по оптимизации расходов. Отмечено, что налажена системная работа по сокращению дебиторской задолженности.Также были затронуты вопросы расширения геологоразведочных работ и увеличения запасов углеводородов. В частности, на 2026-2027 годы запланировано усиление поисковых работ на новых участках в ряде регионов, расширение объемов 3D-сейсморазведки и завершение строительства скважин. Также сообщалось, что в январе-феврале текущего года открыты два новых газоконденсатных месторождения.Президент поручил ответственным лицам реализовать запланированные задачи и мероприятия, строго соблюдая расчеты, дисциплину и персональную ответственность.
Президент оценил реализацию ключевых задач в нефтегазовой отрасли

13:40 24.02.2026 (обновлено: 14:05 24.02.2026)
Мирзиёев проверил работу "Узбекнефтегаза"
Мирзиёев проверил работу Узбекнефтегаза - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Узбекнефтегаз пересматривает цены на услуги и материалы, оптимизирует кредитный портфель и выводит непрофильные активы для повышения эффективности.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом выполнения данных ранее поручений по повышению эффективности деятельности акционерного общества "Узбекнефтегаз". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее на презентации, состоявшейся в январе текущего года, были обозначены задачи по повышению эффективности компании, ее финансовой устойчивости, расширению геологоразведочных работ и наращиванию запасов углеводородов. Главе государства была представлена информация о ходе реализации этих задач.
Прежде всего, доложено о мерах по оптимизации расходов.
"В частности, пересматривается и оптимизируется организационная структура центрального аппарата компании. Начата работа по пересмотру цен на производственные услуги, товары и материалы, а также подрядные работы, проводится упорядочение кредитного портфеля. Непрофильные активы выводятся из управления", — говорилось на совещании.
Отмечено, что налажена системная работа по сокращению дебиторской задолженности.
Мирзиёев проверил работу "Узбекнефтегаза"
Мирзиёев проверил работу Узбекнефтегаза - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
Мирзиёев проверил работу "Узбекнефтегаза"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также были затронуты вопросы расширения геологоразведочных работ и увеличения запасов углеводородов.
В частности, на 2026-2027 годы запланировано усиление поисковых работ на новых участках в ряде регионов, расширение объемов 3D-сейсморазведки и завершение строительства скважин. Также сообщалось, что в январе-феврале текущего года открыты два новых газоконденсатных месторождения.

"В рамках стратегического развития компании планируется ускорить проведение форензик-аудита, совершенствование закупочных процедур, внедрение принципов ESG и подготовку отчетности на основе международных стандартов", — отмечено совещании.

Мирзиёев проверил работу "Узбекнефтегаза"
Мирзиёев проверил работу Узбекнефтегаза - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
Мирзиёев проверил работу "Узбекнефтегаза"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поручил ответственным лицам реализовать запланированные задачи и мероприятия, строго соблюдая расчеты, дисциплину и персональную ответственность.
