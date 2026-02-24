Знания против вирусов: студенты Самарканда и Беларуси провели научную викторину
Студенты-медики Самарканда и Беларуси обсудили аэрозольные инфекции и провели интеллектуальный поединок

Научную встречу студентов кафедр эпидемиологии двух вузов провели впервые. Мероприятие прошло в гибридном формате — очно и онлайн.
САМАРКАНД, 24 фев — Sputnik. В стенах Самаркандского государственного медицинского университета прошло совместное заседание научного кружка с участием Белорусского государственного медицинского университета, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Порядка 50 студентов из Самарканда и Беларуси не только познакомились друг с другом, но и представили научные доклады на тему "Аэрозольные инфекции: эпидемическая ситуация в мире, Республике Беларусь и Республике Узбекистан".
"Научную встречу студентов кафедр эпидемиологии двух вузов провели впервые. Мероприятие прошло в гибридном формате — очно и онлайн. Студенты 5-6-х курсов выступили с докладами, подробно рассказав о результатах своих научных исследований и обменявшись опытом", — отмечает заведующая кафедрой эпидемиологии СамГМУ Лола Махмудова.
В рамках встречи также состоялось интеллектуальное состязание, в ходе которого участники отвечали на вопросы, связанные с инфекциями, передающимися аэрозольным путем.
По итогам викторины лучшей стала студентка 5-го курса СамГМУ Масума Мелимуродова.
Лола Махмудова выразила благодарность белорусской коллеге Ирине Вальчук и декану медико-профилактического факультета БГМУ Андрею Гиндюку за поддержку инициативы и участие в организации встречи. По ее словам, стороны договорились проводить подобные совместные заседания на регулярной основе. Такие мероприятия, по ее мнению, будут способствовать укреплению дружеских отношений между будущими медиками Беларуси и Самарканда, а также повышению научной активности студентов.