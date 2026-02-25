Узбекистан
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Врач: кому нельзя есть сыр с плесенью
Sputnik Узбекистан
Плесень в сыре может содержать токсины или провоцировать инфекции при нарушении защиты организма
Сыр с плесенью не стоит употреблять детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Юлию Сластен.Специалист предупредила, что плесень в сыре может содержать токсины или провоцировать инфекции при нарушении защиты организма.
сыр плесень токсины
25.02.2026
Сыр с плесенью не стоит употреблять детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Юлию Сластен.
"Сыр с плесенью не рекомендуется детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ", — сказала она.
Специалист предупредила, что плесень в сыре может содержать токсины или провоцировать инфекции при нарушении защиты организма.
