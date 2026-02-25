https://uz.sputniknews.ru/20260225/komu-nelzya-est-syr-s-plesenyu-55934439.html
Врач: кому нельзя есть сыр с плесенью
Врач: кому нельзя есть сыр с плесенью
Плесень в сыре может содержать токсины или провоцировать инфекции при нарушении защиты организма
Сыр с плесенью не стоит употреблять детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Юлию Сластен.Специалист предупредила, что плесень в сыре может содержать токсины или провоцировать инфекции при нарушении защиты организма.
Врач: кому нельзя есть сыр с плесенью
Плесень в сыре может содержать токсины или провоцировать инфекции при нарушении защиты организма.
Сыр с плесенью не стоит употреблять детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Юлию Сластен.
"Сыр с плесенью не рекомендуется детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ", — сказала она.
Специалист предупредила, что плесень в сыре может содержать токсины или провоцировать инфекции при нарушении защиты организма.