https://uz.sputniknews.ru/20260225/komu-nelzya-est-syr-s-plesenyu-55934439.html

Врач: кому нельзя есть сыр с плесенью

Врач: кому нельзя есть сыр с плесенью

Sputnik Узбекистан

Плесень в сыре может содержать токсины или провоцировать инфекции при нарушении защиты организма

2026-02-25T22:01+0500

2026-02-25T22:01+0500

2026-02-25T22:01+0500

это интересно

мнение эксперта

сыр

еда

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/153/01/1530153_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_384698589ff11dc539a8cd5c6dd15987.jpg

Сыр с плесенью не стоит употреблять детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Юлию Сластен.Специалист предупредила, что плесень в сыре может содержать токсины или провоцировать инфекции при нарушении защиты организма.

https://uz.sputniknews.ru/20260108/kak-pitatsya-v-zavisimosti-ot-tipa-pischevareniya-54680091.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сыр плесень токсины