Президент Узбекистана встретился с премьер-министром Беларуси — подробности

Стороны подчеркнули важность формирования новой экономической повестки за счет продвижения совместных проектов в машиностроении, электротехнике, фармацевтике, текстильной и пищевой промышленности, аграрном секторе и других направлениях

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, сообщает пресс-служба главы республики.Предметом обсуждения стали актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-белорусских отношений многопланового партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.Собеседники отметили достигнутый высокий уровень сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 25% и достиг почти $1 млрд. Расширяется кооперация ведущих предприятий в приоритетных отраслях. Стороны подчеркнули необходимость активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

