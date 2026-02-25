https://uz.sputniknews.ru/20260225/v-tashkente-i-na-prilegayuschix-territoriyax-ploschad-zelenyx-zon-planiruyut-uvelichit-vtroe-55943239.html

В Ташкенте и на прилегающих территориях площадь зеленых зон планируют увеличить втрое

Подчеркнута важность поэтапного переноса крупных промышленных предприятий из центральной части столицы и размещения производств с высокой добавленной стоимостью, отвечающих экологическим требованиям

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В столице Узбекистана и на прилегающих к ней территориях площадь зеленых зон планируют увеличить втрое. Президенту Узбекистана презентовали предложения по развитию урбанизационных процессов и расширению зеленых территорий в Ташкенте.За прошедший период инициаторы представили 85 проектных предложений по строительству общей площадью 2 679 гектаров. На презентации рассказали о результатах их рассмотрения.Особое внимание уделили оценке каждого проекта на основе единого градостроительного подхода, наличию возможности обустройства зеленых зон не менее чем на 30% территории, комплексному обновлению устаревших участков посредством реновации, а также отказу от практики точечной застройки на земельных участках площадью до одного гектара.По итогам рассмотрения предложили разрешить реализацию 18 проектов, 12 проектов оптимизировать с внесением изменений в площадь земельных участков, этажность и концепцию, а 54 проекта признали требующими полного концептуального пересмотра.Отдельно обсудили планы по расширению специальной промышленной зоны "Янги авлод" в Янгихаетском районе.Как отмечалось, в результате реализации одобренных проектов ожидают ежегодное формирование дополнительного валового регионального продукта в размере $1,5 млрд, поступления в бюджет 3,5 трлн сумов и создания 260 тыс. рабочих мест.Речь шла и о том, что средства, поступающие от инфраструктурных платежей по реализуемым проектам, в первую очередь должны направлять на создание новых зеленых территорий, а оставшуюся часть — на строительство объектов городской инфраструктуры.Президент дал поручения по развитию урбанизационных процессов в столице в увязке с общественными интересами, требованиями здоровой городской среды и экологическими стандартами.

