https://uz.sputniknews.ru/20260226/xayrullo-ibadullaevu-vruchili-medal-jasorat-v-genkonsulstve-uzbekistana-v-peterburge-55980887.html
Хайрулло Ибадуллаеву вручили медаль "Жасорат" в Генконсульстве Узбекистана в Петербурге
Хайрулло Ибадуллаеву вручили медаль "Жасорат" в Генконсульстве Узбекистана в Петербурге
Sputnik Узбекистан
Посол Узбекистана в России: Поступок Хайрулло Ибадуллаева привлек большое внимание общественности. Стали больше обращать внимание на приезжих граждан и их труд.
2026-02-26T17:44+0500
2026-02-26T17:44+0500
2026-02-26T17:51+0500
общество
медаль
государственная награда
узбекистанец
россия
президент узбекистана
указ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1a/55978547_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_0eed36232c0888b3bcb5b4a8cc51883e.png
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Хайрулло Ибадуллаеву вручили медаль "Жасорат" в Генконсульстве Узбекистана в Петербурге, сообщает РИА Новости.Указ о награждении Ибадуллаева медалью "Жасорат" подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Напомним, что работающий в Санкт-Петербурге дворником Ибадуллаев 22 февраля спас семилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом.На церемонии вручения награды Хайрулло Ибадуллаев рассказал, что ни минуты не сомневался, когда увидел в окне ребенка, сразу же подбежал к окнам и был готов его поймать."Сейчас немного болит грудная клетка и рука, но в целом все в порядке, чувствую себя замечательно", — сказал он. Глава дипмиссии Узбекистана в РФ также отметил, что поступок его соотечественника привлек большое внимание общественности.
https://uz.sputniknews.ru/20260225/glava-peterburga-nagradil-xayrullo-ibadullaeva-55929064.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1a/55978547_95:0:1460:1024_1920x0_80_0_0_82429344f54ceeeaaf06e056847cbffe.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
хайрулло ибадуллаев медаль "жасорат" генконсульство узбекистана петербург
хайрулло ибадуллаев медаль "жасорат" генконсульство узбекистана петербург
Хайрулло Ибадуллаеву вручили медаль "Жасорат" в Генконсульстве Узбекистана в Петербурге
17:44 26.02.2026 (обновлено: 17:51 26.02.2026)
Посол Узбекистана в России: Поступок Хайрулло Ибадуллаева привлек большое внимание общественности. Стали больше обращать внимание на приезжих граждан и их труд.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Хайрулло Ибадуллаеву вручили медаль "Жасорат" в Генконсульстве Узбекистана в Петербурге, сообщает РИА Новости.
Указ о награждении Ибадуллаева медалью "Жасорат" подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
"Медаль "Жасорат" выдается за подвиг. Подвиг Хайрулло Ибадуллаева имеет особое значение, он спас ребенка, не думая о себе, своем здоровье, он думал о ребенке", — сказал посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
Напомним, что работающий в Санкт-Петербурге дворником Ибадуллаев 22 февраля спас семилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом.
На церемонии вручения награды Хайрулло Ибадуллаев рассказал, что ни минуты не сомневался, когда увидел в окне ребенка, сразу же подбежал к окнам и был готов его поймать.
"Сейчас немного болит грудная клетка и рука, но в целом все в порядке, чувствую себя замечательно", — сказал он.
Глава дипмиссии Узбекистана в РФ также отметил, что поступок его соотечественника привлек большое внимание общественности.
"Стали больше обращать внимание на приезжих граждан и их труд. И не просто обратили внимание, но и начали уважать труд приезжих", — сказал посол.