Посол Узбекистана в России: Поступок Хайрулло Ибадуллаева привлек большое внимание общественности. Стали больше обращать внимание на приезжих граждан и их труд.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Хайрулло Ибадуллаеву вручили медаль "Жасорат" в Генконсульстве Узбекистана в Петербурге, сообщает РИА Новости.Указ о награждении Ибадуллаева медалью "Жасорат" подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Напомним, что работающий в Санкт-Петербурге дворником Ибадуллаев 22 февраля спас семилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом.На церемонии вручения награды Хайрулло Ибадуллаев рассказал, что ни минуты не сомневался, когда увидел в окне ребенка, сразу же подбежал к окнам и был готов его поймать."Сейчас немного болит грудная клетка и рука, но в целом все в порядке, чувствую себя замечательно", — сказал он. Глава дипмиссии Узбекистана в РФ также отметил, что поступок его соотечественника привлек большое внимание общественности.

