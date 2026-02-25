"Весь город знает историю его подвига" — глава Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева
10:30 25.02.2026 (обновлено: 10:51 25.02.2026)
Губернатор Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева
© Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов вручил награду узбекистанцу за неравнодушие, готовность прийти на помощь и человечность.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил знаком отличия "За доблесть в спасении" дворника, который спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Петербурге, Об этом Беглов написал в своем Telegram-канале.
“Встретился с Хайрулло Ибадуллаевым. Весь наш город знает историю его подвига. Во время работы, рискуя собой, он поймал 7-летнего мальчика, выпавшего из окна. Получил травму, но удержал ребенка. Вручил ему знак отличия "За доблесть в спасении" — за неравнодушие, готовность прийти на помощь и человечность”, — говорится в сообщении.
В ходе торжественной церемонии в Смольном Хайрулло Ибадуллаев также получил в подарок от губернатора памятные часы, сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.
Ранее Ибадуллаев стал обладателем премии Тиграна Кеосаяна, а также получил медаль "Жасорат" от президента Узбекистана.
Хайрулло Ибадуллаев спас мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома в Санкт-Петербурге. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.