"Весь город знает историю его подвига" — глава Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева

Sputnik Узбекистан

Александр Беглов вручил награду узбекистанцу за неравнодушие, готовность прийти на помощь и человечность

2026-02-25T10:30+0500

2026-02-25T10:30+0500

2026-02-25T10:51+0500

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил знаком отличия "За доблесть в спасении" дворника, который спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Петербурге, Об этом Беглов написал в своем Telegram-канале.В ходе торжественной церемонии в Смольном Хайрулло Ибадуллаев также получил в подарок от губернатора памятные часы, сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.Ранее Ибадуллаев стал обладателем премии Тиграна Кеосаяна, а также получил медаль "Жасорат" от президента Узбекистана.Хайрулло Ибадуллаев спас мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома в Санкт-Петербурге. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.

