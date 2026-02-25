Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260225/glava-peterburga-nagradil-xayrullo-ibadullaeva-55929064.html
"Весь город знает историю его подвига" — глава Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева
"Весь город знает историю его подвига" — глава Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева
Sputnik Узбекистан
Александр Беглов вручил награду узбекистанцу за неравнодушие, готовность прийти на помощь и человечность
2026-02-25T10:30+0500
2026-02-25T10:51+0500
общество
награждение
узбекистанец
санкт-петербург
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/19/55929620_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_bfd1cd705653801f2c60dcb969087e4d.jpg
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил знаком отличия "За доблесть в спасении" дворника, который спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Петербурге, Об этом Беглов написал в своем Telegram-канале.В ходе торжественной церемонии в Смольном Хайрулло Ибадуллаев также получил в подарок от губернатора памятные часы, сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.Ранее Ибадуллаев стал обладателем премии Тиграна Кеосаяна, а также получил медаль "Жасорат" от президента Узбекистана.Хайрулло Ибадуллаев спас мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома в Санкт-Петербурге. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.
https://uz.sputniknews.ru/20260224/plemyannik-uzbekistantsa-spasshego-rebenka-v-peterburge-rasskazal-o-dyade-i-ego-seme-55916776.html
санкт-петербург
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/19/55929620_68:0:779:533_1920x0_80_0_0_5a42b5d9dc75dd002a56a9990d5c7ee4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дворник ребенок санкт-петербург
дворник ребенок санкт-петербург

"Весь город знает историю его подвига" — глава Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева

10:30 25.02.2026 (обновлено: 10:51 25.02.2026)
© Пресс-служба губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева
Губернатор Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2026
© Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга
Подписаться
Александр Беглов вручил награду узбекистанцу за неравнодушие, готовность прийти на помощь и человечность.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил знаком отличия "За доблесть в спасении" дворника, который спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Петербурге, Об этом Беглов написал в своем Telegram-канале.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🟠Губернатор Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева знаком отличия "За доблесть в спасении"
🟠Губернатор Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева знаком отличия За доблесть в спасении - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2026
🟠Губернатор Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева знаком отличия "За доблесть в спасении"
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк

“Встретился с Хайрулло Ибадуллаевым. Весь наш город знает историю его подвига. Во время работы, рискуя собой, он поймал 7-летнего мальчика, выпавшего из окна. Получил травму, но удержал ребенка. Вручил ему знак отличия "За доблесть в спасении" — за неравнодушие, готовность прийти на помощь и человечность”, — говорится в сообщении.

© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🟠Губернатор Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева знаком отличия "За доблесть в спасении"
🟠Губернатор Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева знаком отличия За доблесть в спасении - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2026
🟠Губернатор Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева знаком отличия "За доблесть в спасении"
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
В ходе торжественной церемонии в Смольном Хайрулло Ибадуллаев также получил в подарок от губернатора памятные часы, сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.
Ранее Ибадуллаев стал обладателем премии Тиграна Кеосаяна, а также получил медаль "Жасорат" от президента Узбекистана.
Хайрулло Ибадуллаев спас мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома в Санкт-Петербурге. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.
Хайрулло Ибадуллаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
Племянник узбекистанца, спасшего ребенка в Петербурге, рассказал о дяде и его семье
Вчера, 15:30
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0