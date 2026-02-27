Российские военные освободили Краснознаменку в Днепропетровской области

https://uz.sputniknews.ru/20260227/rossiyskie-voennye-krasnoznamenka-dnepropetrovskaya-oblast-56004082.html
2026-02-27T15:12+0500
2026-02-27T15:12+0500
2026-02-27T15:35+0500
Новости
15:12 27.02.2026 (обновлено: 15:35 27.02.2026)
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik.
Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Краснознаменка в Днепропетровской области, сообщило
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Краснознаменка Днепропетровской области", — говорится в сводке ведомства.
Также сообщается, что за неделю бойцы группировки нанесли поражение пяти механизированным, двум егерским, двум аэромобильным и десантно-штурмовой бригадам ВСУ.
Потери противника за этот промежуток времени составили более 2 480 боевиков, 45 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
В сводке отмечается, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов"* и четырех бригад нацгвардии.
* Запрещенная в России террористическая группировка