ЕЭК ввела льготы на ввоз продуктов переработки какао-бобов в ЕАЭС
Мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать по 30 апреля 2027 года включительно
2026-02-28T17:29+0500
2026-02-28T17:41+0500
еэк
какао-продукты
шоколад
еаэс
пошлины
льготы
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия предоставила тарифную льготу на ввоз промежуточных продуктов переработки какао-бобов в ряд стран Евразийского экономического союза, сообщили в пресс-службе ЕЭК.По словам министра ЕЭК Андрея Слепнева, указанная продукция используется производителями кондитерских изделий для изготовления шоколада, шоколадных конфет и изделий из шоколада, а также в фармацевтической и парфюмерной промышленности. Применение тарифной льготы позволит обеспечить эффективность работы организаций за счет снижения стоимости сырья.Сэндвич-панели, краски и холодильники — ЕЭК поддержит четыре кооперационных проектаОн уточнил, что сегодня одним из предприятий кондитерской отрасли реализуется инвестпроект по увеличению мощностей по переработке какао-бобов полного цикла, однако этот проект планируется к завершению только в 2029 году.
17:29 28.02.2026 (обновлено: 17:41 28.02.2026)
© AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGETГорсть какао-бобов
Горсть какао-бобов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2026
© AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET
Подписаться
Мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать по 30 апреля 2027 года включительно.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия предоставила тарифную льготу на ввоз промежуточных продуктов переработки какао-бобов в ряд стран Евразийского экономического союза, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины на необезжиренную какао-пасту, какао-масло и какао-жир (коды 1803 10 000 0 и 1804 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимые в Армению в объеме не более 300 и 200 тонн соответственно, в Беларусь – не более 5,5 и 3,5 тыс. тонн, в Кыргызстан – не более 300 тонн только по какао-жиру и в Россию – не более 37 тыс. тонн по обеим позициям. Мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать по 30 апреля 2027 года включительно", — пояснили в ЕЭК.
По словам министра ЕЭК Андрея Слепнева, указанная продукция используется производителями кондитерских изделий для изготовления шоколада, шоколадных конфет и изделий из шоколада, а также в фармацевтической и парфюмерной промышленности. Применение тарифной льготы позволит обеспечить эффективность работы организаций за счет снижения стоимости сырья.
Сэндвич-панели, краски и холодильники — ЕЭК поддержит четыре кооперационных проекта
Он уточнил, что сегодня одним из предприятий кондитерской отрасли реализуется инвестпроект по увеличению мощностей по переработке какао-бобов полного цикла, однако этот проект планируется к завершению только в 2029 году.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2026
ЕАЭС и Узбекистан
В ЕАЭС изменят техрегламент на продукцию для детей и подростков
25 февраля, 13:35
