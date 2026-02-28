https://uz.sputniknews.ru/20260228/eek-poshliny-vvoz-promejutochnyx-produktov-pererabotki-kakao-bobov-eaes-56024932.html
ЕЭК ввела льготы на ввоз продуктов переработки какао-бобов в ЕАЭС
ЕЭК ввела льготы на ввоз продуктов переработки какао-бобов в ЕАЭС
Мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать по 30 апреля 2027 года включительно
2026-02-28T17:29+0500
2026-02-28T17:29+0500
2026-02-28T17:41+0500
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik.
Евразийская экономическая комиссия предоставила тарифную льготу на ввоз промежуточных продуктов переработки какао-бобов в ряд стран Евразийского экономического союза, сообщили
в пресс-службе ЕЭК.
"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины на необезжиренную какао-пасту, какао-масло и какао-жир (коды 1803 10 000 0 и 1804 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимые в Армению в объеме не более 300 и 200 тонн соответственно, в Беларусь – не более 5,5 и 3,5 тыс. тонн, в Кыргызстан – не более 300 тонн только по какао-жиру и в Россию – не более 37 тыс. тонн по обеим позициям. Мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать по 30 апреля 2027 года включительно", — пояснили в ЕЭК.
По словам министра ЕЭК Андрея Слепнева, указанная продукция используется производителями кондитерских изделий для изготовления шоколада, шоколадных конфет и изделий из шоколада, а также в фармацевтической и парфюмерной промышленности. Применение тарифной льготы позволит обеспечить эффективность работы организаций за счет снижения стоимости сырья.
Он уточнил, что сегодня одним из предприятий кондитерской отрасли реализуется инвестпроект по увеличению мощностей по переработке какао-бобов полного цикла, однако этот проект планируется к завершению только в 2029 году.