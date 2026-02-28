ЕЭК ввела льготы на ввоз продуктов переработки какао-бобов в ЕАЭС

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины на необезжиренную какао-пасту, какао-масло и какао-жир (коды 1803 10 000 0 и 1804 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимые в Армению в объеме не более 300 и 200 тонн соответственно, в Беларусь – не более 5,5 и 3,5 тыс. тонн, в Кыргызстан – не более 300 тонн только по какао-жиру и в Россию – не более 37 тыс. тонн по обеим позициям. Мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать по 30 апреля 2027 года включительно", — пояснили в ЕЭК.