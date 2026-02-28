https://uz.sputniknews.ru/20260228/na-moem-meste-tak-postupil-by-kajdyy-xayrullo-ibadullaev-56025432.html

"Заботливый и трудолюбивый": интервью с семьей и близкими Хайрулло Ибадуллаева

"Заботливый и трудолюбивый": интервью с семьей и близкими Хайрулло Ибадуллаева

Sputnik Узбекистан

В Санкт-Петербурге дворник из Узбекистана спас семилетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. Мужчина поймал ребенка и смягчил падение собственным телом.

2026-02-28T16:38+0500

2026-02-28T16:38+0500

2026-02-28T17:28+0500

видео

спасение

ребенок

санкт-петербург

узбекистан

медаль

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1c/56025255_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e0ab33624b4eb9a5a50ce20ee75362c.jpg

22 февраля в Санкт-Петербурге семилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа. Инцидент мог закончиться страшной трагедией. К счастью для ребенка, в это время рядом с домом находился Хайрулло Ибадуллаев. Убирая снег, мужчина заметил, как ребенок сначала залез на подоконник, а затем начал падать вниз. Хайрулло поймал его и смягчил падение собственным телом. Мальчик выжил и сейчас находится на лечении в больнице. Так кто же такой Хайрулло Ибадуллаев? Он из Кашкадарьинской области Узбекистана. В Петербурге Хайрулло работал дворником, а в родном селе его ждут жена Гулилола и четыре дочери. Пока отец находится на заработках, девочки помогают матери по хозяйству.Теперь в семье Ибадуллаевых стало пятеро детей. Мальчик, которого спас Хайрулло, стал им как сын.За спасение ребенка Ибадуллаев был удостоен многих наград. Он был награжден медалью "Жасорат" ("За отвагу") от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, знаком отличия "За доблесть в спасении" от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также стал первым лауреатом премии "Большие сердца без границ". В России Хайрулло также получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 миллиона рублей.Подробнее с семьей и близкими Хайрулло Ибадуллаева знакомьтесь в сюжете Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20260226/xayrullo-ibadullaevu-vruchili-medal-jasorat-v-genkonsulstve-uzbekistana-v-peterburge-55980887.html

санкт-петербург

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

хайрулло ибодуллаев видео спесение ребенка санкт-петербург медаль жасорат