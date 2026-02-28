https://uz.sputniknews.ru/20260228/na-moem-meste-tak-postupil-by-kajdyy-xayrullo-ibadullaev-56025432.html
"Заботливый и трудолюбивый": интервью с семьей и близкими Хайрулло Ибадуллаева
В Санкт-Петербурге дворник из Узбекистана спас семилетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. Мужчина поймал ребенка и смягчил падение собственным телом.
16:38 28.02.2026 (обновлено: 17:28 28.02.2026)
22 февраля в Санкт-Петербурге семилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа. Инцидент мог закончиться страшной трагедией. К счастью для ребенка, в это время рядом с домом находился Хайрулло Ибадуллаев. Убирая снег, мужчина заметил, как ребенок сначала залез на подоконник, а затем начал падать вниз. Хайрулло поймал его и смягчил падение собственным телом. Мальчик выжил и сейчас находится на лечении в больнице.
Так кто же такой Хайрулло Ибадуллаев? Он из Кашкадарьинской области Узбекистана. В Петербурге Хайрулло работал дворником, а в родном селе его ждут жена Гулилола и четыре дочери. Пока отец находится на заработках, девочки помогают матери по хозяйству.
"Мой муж — наш кормилец, он все для нас делает. Другой помощи у меня нет. Если дома возникают проблемы, я это делаю сама с дочерью", — говорит супруга Гулилола Сафарова.
Теперь в семье Ибадуллаевых стало пятеро детей. Мальчик, которого спас Хайрулло, стал им как сын.
"Каждый раз, когда звоню, спрашиваю, как мальчик. "Говорят, что хорошо", — отвечает муж. Я говорю, теперь он тоже нам как сын. У меня было четыре дочери, а теперь появился и сын. Стало пятеро детей", — шучу я", — говорит Гулилола.
За спасение ребенка Ибадуллаев был удостоен многих наград. Он был награжден медалью "Жасорат" ("За отвагу") от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, знаком отличия "За доблесть в спасении" от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также стал первым лауреатом премии "Большие сердца без границ".
В России Хайрулло также получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 миллиона рублей.
Подробнее с семьей и близкими Хайрулло Ибадуллаева знакомьтесь в сюжете Sputnik Узбекистан.