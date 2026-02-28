Саблисты из Узбекистана завоевали серебро чемпионата Азии в Джакарте

https://uz.sputniknews.ru/20260228/sablisty-iz-uzbekistana-zavoevali-serebro-chempionata-azii-v-djakarte-56022164.html
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik.
Молодежная сборная Узбекистана по фехтованию пополнила копилку наград на чемпионате Азии, который проходит в столице Индонезии Джакарте, сообщает
НОК.
"В командных соревнованиях по сабле среди парней наши спортсмены стали обладателями серебряной награды", — говорится в сообщении.
На пути к финалу они одержали победы над сборными Австралии и Гонконга, однако в решающем поединке уступили команде Китая и в итоге заняли второе место. Команда подтвердила высокий уровень подготовки и укрепила позиции страны на континентальной арене.
Чемпионат Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров в Джакарте собрал более 67 сильнейших саблистов континента, представляющих Китай, Иорданию, Японию, Сингапур, Гонконг, Кувейт, Филиппины, Республику Корея и другие страны Азии.