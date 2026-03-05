Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260305/v-uzbekistane-rasshiryat-lgoty-dlya-farmkompaniy-56123599.html
В Узбекистане расширят льготы для фармкомпаний
В Узбекистане расширят льготы для фармкомпаний
Sputnik Узбекистан
С 1 апреля фармкомпании республики получат новые налоговые льготы независимо от места их расположения.
2026-03-05T17:56+0500
2026-03-05T18:01+0500
фармацевтика
компания
льготы
видеоселекторное совещание
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1e/46379591_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_9209e7b155e2e24a6a36692d86ac4f8f.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Узбекистане расширят налоговые и финансовые льготы для предприятий фармацевтической отрасли. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева.Такое решение принято после обращения предпринимателей, которые рассказали, что, поскольку не во всех регионах страны есть фармацевтические кластеры, ряд компаний не может пользоваться существующими преференциями.Глава республики поддержал предложение распространить льготы на большее число предприятий и анонсировал новые возможности для отрасли. Так:Кроме того, ежегодно до 1 июля для предпринимателей будут публиковать перечень лекарственных средств и медизделий, рекомендованных для локализации производства в республике.В связи с этим перед ответственными ведомствами поставлены задачи в этом году обеспечить привлечение в отрасль не менее $1 млрд инвестиций, повысить качество продукции и запустить новые мощности совместно с зарубежными фармацевтическими компаниями, чтобы доля отечественных лекарств в внутреннем потреблении достигла 70% к 2030 году, а экспорт за ближайшие пять лет составил $1 млрд.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1e/46379591_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5460438fda917d0ceca973763aa883fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фармацевтические компании узбекистан льготы
фармацевтические компании узбекистан льготы

В Узбекистане расширят льготы для фармкомпаний

17:56 05.03.2026 (обновлено: 18:01 05.03.2026)
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкФармацевтический завод "Биоком" в Ставрополье
Фармацевтический завод Биоком в Ставрополье - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2026
© Sputnik / Денис Абрамов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
С 1 апреля фармкомпании республики получат новые налоговые льготы независимо от места их расположения.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Узбекистане расширят налоговые и финансовые льготы для предприятий фармацевтической отрасли. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева.
Такое решение принято после обращения предпринимателей, которые рассказали, что, поскольку не во всех регионах страны есть фармацевтические кластеры, ряд компаний не может пользоваться существующими преференциями.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкРынок лекарств и медицинских изделий в Узбекистане приблизился к $2,5 млрд, заявил Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании
Рынок лекарств и медицинских изделий в Узбекистане приблизился к $2,5 млрд, заявил Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2026
Рынок лекарств и медицинских изделий в Узбекистане приблизился к $2,5 млрд, заявил Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Глава республики поддержал предложение распространить льготы на большее число предприятий и анонсировал новые возможности для отрасли. Так:
с 1 апреля 2026-го проекты по производству фармпрепаратов, выращиванию и переработке лекарственных растений освободят от земельного налога сроком на 3 года независимо от места их реализации;
после запуска инвестиционных проектов инвесторов также на три года освободят от налогов на прибыль и имущество;
производителей биологически активных добавок и косметической продукции освободят от уплаты таможенных пошлин на импорт сырья, оборудования и комплектующих. Одновременно фармпредприятиям разрешат выпускать биологически активные добавки на собственных производственных линиях;
для проектов по локализации производства лекарственных средств будут предоставлять кредиты в иностранной валюте под 7% годовых. Компании, которые намерены углублять локализацию выпускаемой продукции, смогут получить финансирование из Фонда промышленной кооперации на срок до 10 лет под 6% годовых в иностранной и под 12% в национальной валюте.
Кроме того, ежегодно до 1 июля для предпринимателей будут публиковать перечень лекарственных средств и медизделий, рекомендованных для локализации производства в республике.
"Наши масштабные реформы в здравоохранении и усиление профилактики на первичном звене требуют увеличения производства препаратов, направленных не только на лечение, но и на предупреждение заболеваний", — отметил президент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялось совещание посвященное развитию фармацевтической отрасли
Состоялось совещание посвященное развитию фармацевтической отрасли - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2026
Состоялось совещание посвященное развитию фармацевтической отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
В связи с этим перед ответственными ведомствами поставлены задачи в этом году обеспечить привлечение в отрасль не менее $1 млрд инвестиций, повысить качество продукции и запустить новые мощности совместно с зарубежными фармацевтическими компаниями, чтобы доля отечественных лекарств в внутреннем потреблении достигла 70% к 2030 году, а экспорт за ближайшие пять лет составил $1 млрд.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0