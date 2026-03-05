https://uz.sputniknews.ru/20260305/v-uzbekistane-rasshiryat-lgoty-dlya-farmkompaniy-56123599.html

В Узбекистане расширят льготы для фармкомпаний

С 1 апреля фармкомпании республики получат новые налоговые льготы независимо от места их расположения.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Узбекистане расширят налоговые и финансовые льготы для предприятий фармацевтической отрасли. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева.Такое решение принято после обращения предпринимателей, которые рассказали, что, поскольку не во всех регионах страны есть фармацевтические кластеры, ряд компаний не может пользоваться существующими преференциями.Глава республики поддержал предложение распространить льготы на большее число предприятий и анонсировал новые возможности для отрасли. Так:Кроме того, ежегодно до 1 июля для предпринимателей будут публиковать перечень лекарственных средств и медизделий, рекомендованных для локализации производства в республике.В связи с этим перед ответственными ведомствами поставлены задачи в этом году обеспечить привлечение в отрасль не менее $1 млрд инвестиций, повысить качество продукции и запустить новые мощности совместно с зарубежными фармацевтическими компаниями, чтобы доля отечественных лекарств в внутреннем потреблении достигла 70% к 2030 году, а экспорт за ближайшие пять лет составил $1 млрд.

