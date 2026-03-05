В Узбекистане расширят льготы для фармкомпаний
17:56 05.03.2026 (обновлено: 18:01 05.03.2026)
© Sputnik / Денис Абрамов/
Подписаться
С 1 апреля фармкомпании республики получат новые налоговые льготы независимо от места их расположения.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Узбекистане расширят налоговые и финансовые льготы для предприятий фармацевтической отрасли. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева.
Такое решение принято после обращения предпринимателей, которые рассказали, что, поскольку не во всех регионах страны есть фармацевтические кластеры, ряд компаний не может пользоваться существующими преференциями.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкРынок лекарств и медицинских изделий в Узбекистане приблизился к $2,5 млрд, заявил Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании
Рынок лекарств и медицинских изделий в Узбекистане приблизился к $2,5 млрд, заявил Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании
© telegram sputnikuzbekistan/
Глава республики поддержал предложение распространить льготы на большее число предприятий и анонсировал новые возможности для отрасли. Так:
с 1 апреля 2026-го проекты по производству фармпрепаратов, выращиванию и переработке лекарственных растений освободят от земельного налога сроком на 3 года независимо от места их реализации;
после запуска инвестиционных проектов инвесторов также на три года освободят от налогов на прибыль и имущество;
производителей биологически активных добавок и косметической продукции освободят от уплаты таможенных пошлин на импорт сырья, оборудования и комплектующих. Одновременно фармпредприятиям разрешат выпускать биологически активные добавки на собственных производственных линиях;
для проектов по локализации производства лекарственных средств будут предоставлять кредиты в иностранной валюте под 7% годовых. Компании, которые намерены углублять локализацию выпускаемой продукции, смогут получить финансирование из Фонда промышленной кооперации на срок до 10 лет под 6% годовых в иностранной и под 12% в национальной валюте.
Кроме того, ежегодно до 1 июля для предпринимателей будут публиковать перечень лекарственных средств и медизделий, рекомендованных для локализации производства в республике.
"Наши масштабные реформы в здравоохранении и усиление профилактики на первичном звене требуют увеличения производства препаратов, направленных не только на лечение, но и на предупреждение заболеваний", — отметил президент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялось совещание посвященное развитию фармацевтической отрасли
Состоялось совещание посвященное развитию фармацевтической отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
В связи с этим перед ответственными ведомствами поставлены задачи в этом году обеспечить привлечение в отрасль не менее $1 млрд инвестиций, повысить качество продукции и запустить новые мощности совместно с зарубежными фармацевтическими компаниями, чтобы доля отечественных лекарств в внутреннем потреблении достигла 70% к 2030 году, а экспорт за ближайшие пять лет составил $1 млрд.