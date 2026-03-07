Вы – опора семьи и всего общества: президент наградил девушек и женщин Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды девушкам и женщинам, добившимся высоких результатов в трудовой деятельности и общественной жизни страны. Выступая на церемонии, глава государства подчеркнул, что "без женщин, их замечательных, благородных качеств невозможно представить развитие общества, саму жизнь".Он подчеркнул, что в стране сформировался класс активных женщин-предпринимателей, количество которых сегодня достигло почти 230 тысяч. В сфере сельского хозяйства активно работают более 12 тысяч фермеров-женщин, научной деятельностью занимаются свыше 6 тысяч женщин-ученых.Представительницы Узбекистана достойно защищают честь Родины на международных спортивных соревнованиях. В прошлом году на мировых спортивных аренах они завоевали 167 золотых, 193 серебряных и 243 бронзовых медали.Глава государства выразил признательность женщинам, которые работают в разных сферах и своим трудом и талантом вносят достойный вклад в построение Нового Узбекистана, девушкам, приумножающим славу Родины на международных аренах, их родителям, наставникам и тренерам.Особое внимание уделено вопросам обеспечения занятости женщин и вовлечения их в предпринимательскую деятельность. В прошлом году на эти цели выделено 23,5 триллиона сумов кредитов, в результате более 425 тысяч женщин занялись бизнесом. Масштабные программы по повышению экономической активности женщин будут реализованы и в этом году.В частности, 166 тыс. женщин обучат современным профессиям и предпринимательству, еще 100 тыс. — информационным технологиям. Программа "Даромадли аёл" обеспечит занятость 50 тыс. женщин в надомничестве, ремесленничестве, птицеводстве, пчеловодстве и приусадебном хозяйстве. В рамках программы "Хамрох"("Сопровождение") на 3 тыс. женских проектов выделят 1 трлн сумов. В целом в этом году планируется обеспечить доходом 1,5 млн женщин, из них 400 тыс. вовлечь в бизнес, направив более 25 трлн сумов.Президент также отметил возможности для образования девочек: в вузах страны обучаются более 904 тыс. девушек (54% всех студентов). Особо отмечен тот факт, что 61% стажеров-исследователей и обучающихся в докторантуре составляют женщины.Было также подчеркнуто, что борьба с притеснением и насилием по отношению к женщинам и детям является одним из важных приоритетов государственной политики.Недавно президентом подписан новый указ, направленный на защиту женщин и детей от любых проявлений насилия. Теперь борьба со всеми формами насилия и притеснения в отношении женщин и детей будет вестись на основе строгой системы.На мероприятии группе женщин, вносящих достойный вклад в развитие нашей страны, были торжественно вручены высшие государственные звания, ордена и медали. Кроме того, 28 талантливых девушек, активно проявивших себя в науке, образовании, культуре и общественной деятельности, получили Государственную премию имени Зульфии.
ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды девушкам и женщинам, добившимся высоких результатов в трудовой деятельности и общественной жизни страны.
Выступая на церемонии, глава государства подчеркнул, что "без женщин, их замечательных, благородных качеств невозможно представить развитие общества, саму жизнь".
"Мы видим в вас великую силу, которая с материнской любовью взрастила и воспитала наше 22-миллионное молодое поколение созидателей Третьего Ренессанса в стране. Вы – предпринимательницы и ученые, учителя, врачи и инженеры, государственные и общественные деятели. Одним словом, вы – хранительницы домашнего очага, опора семьи и всего нашего общества, – отметил президент.
Он подчеркнул, что в стране сформировался класс активных женщин-предпринимателей, количество которых сегодня достигло почти 230 тысяч. В сфере сельского хозяйства активно работают более 12 тысяч фермеров-женщин, научной деятельностью занимаются свыше 6 тысяч женщин-ученых.
Представительницы Узбекистана достойно защищают честь Родины на международных спортивных соревнованиях. В прошлом году на мировых спортивных аренах они завоевали 167 золотых, 193 серебряных и 243 бронзовых медали.
Глава государства выразил признательность женщинам, которые работают в разных сферах и своим трудом и талантом вносят достойный вклад в построение Нового Узбекистана, девушкам, приумножающим славу Родины на международных аренах, их родителям, наставникам и тренерам.
Особое внимание уделено вопросам обеспечения занятости женщин и вовлечения их в предпринимательскую деятельность. В прошлом году на эти цели выделено 23,5 триллиона сумов кредитов, в результате более 425 тысяч женщин занялись бизнесом. Масштабные программы по повышению экономической активности женщин будут реализованы и в этом году.
В частности, 166 тыс. женщин обучат современным профессиям и предпринимательству, еще 100 тыс. — информационным технологиям. Программа "Даромадли аёл" обеспечит занятость 50 тыс. женщин в надомничестве, ремесленничестве, птицеводстве, пчеловодстве и приусадебном хозяйстве. В рамках программы "Хамрох"("Сопровождение") на 3 тыс. женских проектов выделят 1 трлн сумов. В целом в этом году планируется обеспечить доходом 1,5 млн женщин, из них 400 тыс. вовлечь в бизнес, направив более 25 трлн сумов.
Президент также отметил возможности для образования девочек: в вузах страны обучаются более 904 тыс. девушек (54% всех студентов). Особо отмечен тот факт, что 61% стажеров-исследователей и обучающихся в докторантуре составляют женщины.
"С нового учебного года количество квот на получение государственного образовательного гранта для женщин и девушек из нуждающихся семей увеличится в 2 раза – до 4 тысяч. Для поддержки инновационных идей женщин ежегодно будут проводиться стартап-конкурсы по не менее чем 10 направлениям. Каждому победителю будет выделен грант до 500 миллионов сумов из Инновационного фонда", — объявлено в ходе мероприятия.
Было также подчеркнуто, что борьба с притеснением и насилием по отношению к женщинам и детям является одним из важных приоритетов государственной политики.
Недавно президентом подписан новый указ, направленный на защиту женщин и детей от любых проявлений насилия. Теперь борьба со всеми формами насилия и притеснения в отношении женщин и детей будет вестись на основе строгой системы.
"Мы поставили перед собой важнейшие цели, достижение которых послужит обеспечению благополучия человека, его чести и достоинства. Ведь счастье каждого начинается в семье, а семья становится крепкой прежде всего благодаря женщине. Несомненно, в этой связи решающее значение имеет духовно-нравственное воспитание наших девушек", – отметил глава государства.
На мероприятии группе женщин, вносящих достойный вклад в развитие нашей страны, были торжественно вручены высшие государственные звания, ордена и медали. Кроме того, 28 талантливых девушек, активно проявивших себя в науке, образовании, культуре и общественной деятельности, получили Государственную премию имени Зульфии.
"Моя самая большая мечта – чтобы Новый Узбекистан стал страной, где женщины довольны своей жизнью, счастливы, живут в мире и благополучии. Убежден, что вместе с вами – самоотверженными, целеустремленными, трудолюбивыми женщинами, вместе со всем нашим народом мы обязательно достигнем этих благородных целей! – отметил глава государства.