https://uz.sputniknews.ru/20260307/opora-semi-obschestva-prezident-nagradil-devushek-jenschin-uzbekistan-56143558.html

Вы – опора семьи и всего общества: президент наградил девушек и женщин Узбекистана

Вы – опора семьи и всего общества: президент наградил девушек и женщин Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В резиденции Куксарой состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню.

2026-03-07T11:08+0500

2026-03-07T11:08+0500

2026-03-07T11:10+0500

президент узбекистана

международный женский день 8 марта

8 марта

награждение

государственная награда

шавкат мирзиёев

женщины

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/07/56144407_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c0e2d88ce277b1166231e6a077604dce.jpg

ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды девушкам и женщинам, добившимся высоких результатов в трудовой деятельности и общественной жизни страны. Выступая на церемонии, глава государства подчеркнул, что "без женщин, их замечательных, благородных качеств невозможно представить развитие общества, саму жизнь".Он подчеркнул, что в стране сформировался класс активных женщин-предпринимателей, количество которых сегодня достигло почти 230 тысяч. В сфере сельского хозяйства активно работают более 12 тысяч фермеров-женщин, научной деятельностью занимаются свыше 6 тысяч женщин-ученых.Представительницы Узбекистана достойно защищают честь Родины на международных спортивных соревнованиях. В прошлом году на мировых спортивных аренах они завоевали 167 золотых, 193 серебряных и 243 бронзовых медали.Глава государства выразил признательность женщинам, которые работают в разных сферах и своим трудом и талантом вносят достойный вклад в построение Нового Узбекистана, девушкам, приумножающим славу Родины на международных аренах, их родителям, наставникам и тренерам.Особое внимание уделено вопросам обеспечения занятости женщин и вовлечения их в предпринимательскую деятельность. В прошлом году на эти цели выделено 23,5 триллиона сумов кредитов, в результате более 425 тысяч женщин занялись бизнесом. Масштабные программы по повышению экономической активности женщин будут реализованы и в этом году.В частности, 166 тыс. женщин обучат современным профессиям и предпринимательству, еще 100 тыс. — информационным технологиям. Программа "Даромадли аёл" обеспечит занятость 50 тыс. женщин в надомничестве, ремесленничестве, птицеводстве, пчеловодстве и приусадебном хозяйстве. В рамках программы "Хамрох"("Сопровождение") на 3 тыс. женских проектов выделят 1 трлн сумов. В целом в этом году планируется обеспечить доходом 1,5 млн женщин, из них 400 тыс. вовлечь в бизнес, направив более 25 трлн сумов.Президент также отметил возможности для образования девочек: в вузах страны обучаются более 904 тыс. девушек (54% всех студентов). Особо отмечен тот факт, что 61% стажеров-исследователей и обучающихся в докторантуре составляют женщины.Было также подчеркнуто, что борьба с притеснением и насилием по отношению к женщинам и детям является одним из важных приоритетов государственной политики.Недавно президентом подписан новый указ, направленный на защиту женщин и детей от любых проявлений насилия. Теперь борьба со всеми формами насилия и притеснения в отношении женщин и детей будет вестись на основе строгой системы.На мероприятии группе женщин, вносящих достойный вклад в развитие нашей страны, были торжественно вручены высшие государственные звания, ордена и медали. Кроме того, 28 талантливых девушек, активно проявивших себя в науке, образовании, культуре и общественной деятельности, получили Государственную премию имени Зульфии.

https://uz.sputniknews.ru/20260307/prezident-uzbekistana-pozdravil-jenschiny-mejdunarodniy-jenskiy-den-56142093.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев награждение поздравление международный женский день