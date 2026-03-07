Президент поздравил женщин Узбекистана с Международным женским днем
10:00 07.03.2026 (обновлено: 10:06 07.03.2026)
В своем выступлении Шавкат Мирзиёев рассказал о проводимой в Узбекистане работе по защите прав и интересов женщин.
ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил женщин Узбекистана с Международным женским днем, выступая на торжественной церемонии, посвященной празднику. Поздравление опубликовала пресс-служба главы государства.
"Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех женщин Узбекистана с Международным женским днем – 8 Марта. Без женщин, их замечательных, благородных качеств невозможно представить развитие общества, саму жизнь. Мы видим в вас великую силу, которая с материнской любовью взрастила и воспитала наше 22-миллионное молодое поколение созидателей Третьего Ренессанса в стране. Вы – предпринимательницы и ученые, учителя, врачи и инженеры, государственные и общественные деятели. Одним словом, вы – хранительницы домашнего очага, опора семьи и всего нашего общества", — отметил президент.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в стране создана новая система защиты прав и интересов женщин, решения их проблем. Введена обязательная гендерная экспертиза всех законов, указов и постановлений, поэтому ни один нормативный акт теперь не принимается без оценки его влияния на права и интересы женщин.
Он отметил, что счастье человека начинается в семье, а ее крепость во многом зависит от женщины. Именно в такой среде формируется достойное поколение. Поэтому особое значение имеет духовно-нравственное воспитание девушек, в котором важную роль играют наставления матерей и бабушек, прививающие доброту, милосердие, достоинство и порядочность.
"Не случайно 2026 год мы объявили Годом развития махалли и всего общества. Все мы видим, насколько напряженной становится ситуация в мире. В этой сложной обстановке мы еще глубже осознаем, каким бесценным богатством являются мир и спокойствие в нашей стране. Сохранить их – священный долг каждого из нас", — отметил президент.
Глава государства выразил убеждение, что в этих условиях заботливые бабушки и матери, благословляющие на добрые дела, станут для всех примером того, как беречь мир и стабильность в стране, а также воспитывать у детей и внуков чувство благодарности за это величайшее благо.
"Важнейшей задачей для нас являются укрепление нашего единства, еще более сплоченный труд во имя достижения высоких рубежей в нынешнее непростое время. Моя самая большая мечта – чтобы Новый Узбекистан стал страной, где женщины довольны своей жизнью, счастливы, живут в мире и благополучии. Убежден, что вместе с вами – самоотверженными, целеустремленными, трудолюбивыми женщинами, вместе со всем нашим народом мы обязательно достигнем этих благородных целей", – сказал президент.
В завершение своего выступления Шавкат Мирзиёев еще раз поздравил женщин Узбекистана с наступающим прекрасным праздником и пожелал им здоровья, счастья, мира и благополучия семьям.