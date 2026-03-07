https://uz.sputniknews.ru/20260307/prezident-uzbekistana-pozdravil-jenschiny-mejdunarodniy-jenskiy-den-56142093.html

Президент поздравил женщин Узбекистана с Международным женским днем

В своем выступлении Шавкат Мирзиёев подробно рассказал о проводимой работе по обеспечению прав и интересов женщин в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил женщин Узбекистана с Международным женским днем, выступая на торжественной церемонии, посвященной празднику. Поздравление опубликовала пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в стране создана новая система защиты прав и интересов женщин, решения их проблем. Введена обязательная гендерная экспертиза всех законов, указов и постановлений, поэтому ни один нормативный акт теперь не принимается без оценки его влияния на права и интересы женщин.Он отметил, что счастье человека начинается в семье, а ее крепость во многом зависит от женщины. Именно в такой среде формируется достойное поколение. Поэтому особое значение имеет духовно-нравственное воспитание девушек, в котором важную роль играют наставления матерей и бабушек, прививающие доброту, милосердие, достоинство и порядочность. Глава государства выразил убеждение, что в этих условиях заботливые бабушки и матери, благословляющие на добрые дела, станут для всех примером того, как беречь мир и стабильность в стране, а также воспитывать у детей и внуков чувство благодарности за это величайшее благо.В Узбекистане ужесточат наказание за притеснение и насилие в отношении женщин и детейВ завершение своего выступления Шавкат Мирзиёев еще раз поздравил женщин Узбекистана с наступающим прекрасным праздником и пожелал им здоровья, счастья, мира и благополучия семьям.

