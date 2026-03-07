https://uz.sputniknews.ru/20260307/uzbekistan-osujdennye-jenschiny-vysshee-obrazovanie-distantsionno-56150584.html
В Узбекистане осужденные женщины смогут получать высшее образование дистанционно
В Узбекистане осужденные женщины смогут получать высшее образование дистанционно
В Узбекистане осуждённым женщинам откроют доступ к профессиям и дистанционному обучению в вузах. В рамках программы "Янги ҳаёт" они смогут проходить 3–6-месячные курсы, получать сертификаты, сдавать экзамены, учиться онлайн и брать беспроцентную ссуду на обучение.
ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Осужденным женщинам в Узбекистане откроют доступ к профессиям и дистанционному обучению в вузах. Об этом заявил президент Узбекистана на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню.По его словам, в настоящее время в учреждениях исполнения наказания республики отбывают срок 2 589 женщин. У 1 239 отбывающих наказание женщин имеется среднее образование, но нет ни профессии, ни навыков. Из них 443 выразили желание учиться в высших образовательных учреждениях. В рамках адресной работы с такими женщинами планируется реализация программы "Янги ҳаёт" ("Новая жизнь"), которая позволит способствовать их реинтеграции в общество после отбывания наказания.Министерство внутренних дел совместно с Агентством профессионального образования и Министерством занятости и сокращения бедности организуют для женщин, отбывающих наказание, обучение по профессиональным программам сроком от 3 до 6 месяцев. После завершения курсов им будут выдавать сертификаты.Также у осужденных женщин появится возможность сдавать экзамены, поступать в вузы и учиться дистанционно. Для поступивших на учебу по контракту будет выделена беспроцентная ссуда с условием возврата после отбывания наказания и трудоустройства.
Об этом заявил президент Узбекистана на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню.
По его словам, в настоящее время в учреждениях исполнения наказания республики отбывают срок 2 589 женщин. У 1 239 отбывающих наказание женщин имеется среднее образование, но нет ни профессии, ни навыков.
Из них 443 выразили желание учиться в высших образовательных учреждениях. В рамках адресной работы с такими женщинами планируется реализация программы "Янги ҳаёт" ("Новая жизнь"), которая позволит способствовать их реинтеграции в общество после отбывания наказания.
"Эти женщины, совершившие преступления в силу разных обстоятельств, по незнанию, также являются гражданами страны. И мы должны серьезно подумать об их социальной реабилитации, становлении полноправными членами общества", — отметил глава государства.
Министерство внутренних дел совместно с Агентством профессионального образования и Министерством занятости и сокращения бедности организуют для женщин, отбывающих наказание, обучение по профессиональным программам сроком от 3 до 6 месяцев. После завершения курсов им будут выдавать сертификаты.
Также у осужденных женщин появится возможность сдавать экзамены, поступать в вузы и учиться дистанционно. Для поступивших на учебу по контракту будет выделена беспроцентная ссуда с условием возврата после отбывания наказания и трудоустройства.