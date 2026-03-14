Подарок судьбы: за что поэтесса из Кашкадарьи получила квартиру в Самарканде
18:25 14.03.2026 (обновлено: 19:16 14.03.2026)
© Sputnik
28-летняя уроженка одного из сел Кашкадарьи Латофат Амирова накануне стала лауреатом премии имени Зульфии и получила от президента особенный подарок — двухкомнатную квартиру в Самарканде.
На первый взгляд Латофат — обычная девушка своего возраста: семья, дети, дом. Но за этой простой жизнью скрывается ее особая история любви к поэзии, которой она увлеклась еще в раннем детстве. После школы девушка уехала из Касанского района и поступила на факультет филологии Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.
В 2022 году, окончив вуз, она вернулась в Кашкадарью и вышла замуж за жителя соседнего села. Вскоре у нее родилась дочь, а спустя год — сын. Несколько лет она практически не выходила из дома, занимаясь воспитанием детей и домашними заботами. Но даже в этот период находила время для творчества и саморазвития. Пока дети спали, Латофат писала стихи и переводила произведения. Она самостоятельно выучила турецкий язык и достигла уровня B2. Благодаря этому начала сотрудничать с зарубежными издательствами и переводить узбекскую литературу на турецкий язык.
"Я занимаюсь творчеством только по ночам. Днем дети, домашние дела, семья", — признается она.
Именно в такие ночи было написано стихотворение, которое принесло ей особое признание. В нем она говорит о женщине, которая несет в себе жизнь, надежду и духовную силу для других, даже когда сама устала и нуждается в покое. Передавая внутреннее состояние героини, Латофат подчеркивает, что пока существует женщина — существуют вера и Родина.
Поэтесса признается, что в своих стихах она часто обращается к теме Родины и народа. Однако к этому она пришла не сразу. Сначала писала о юности, любви, семье и материнстве. Но жизненные испытания изменили ее взгляд на мир.
"Даже если от человека отвернутся все — супруг, родители, друзья, то Родина никогда не отвернется", — подчеркнула она.
Несмотря на то, что Латофат живет в сельской местности, ее творчество известно и за пределами страны. К примеру, в Турции издана ее книга "Путник". К выпуску в Азербайджане готовится международный литературный сборник, в котором также будут опубликованы ее стихотворения. Во многом выйти на международную литературную арену ей помогло членство в Союзе молодых писателей тюркского мира.
В настоящее время Латофат сотрудничает с турецкими издательствами Baygenç Yayıncılık и журналом Aydın. Публикации в турецких изданиях предоставили ей возможность бесплатного обучения в магистратуре одного из университетов Анкары. Грант покроет расходы на обучение и проживание ее семьи в Турции.
Однако сама поэтесса хочет продолжить учебу в родном вузе.
Хочется отметить, что Латофат выросла в обычной семье: ее мама окончила техникум и посвятила себя воспитанию детей. Отец — выпускник юридического техникума, долгое время работал лаборантом в нефтегазовой отрасли. Брат и две сестры, получив высшее образование, сегодня живут и работают в Ташкенте. Супруг Латофат работает на почте и заочно учится в магистратуре российского университета.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вручил государственные награды на торжественной церемонии по случаю Международного женского дня.
Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды на торжественной церемонии по случаю Международного женского дня.
Возвращаясь к церемонии награждения лауреатов премии имени Зульфии, когда президент сообщил о выделении Латофат двухкомнатной квартиры в Самарканде, поэтесса признается, что не ожидала такой награды.
"Во время церемонии я не выходила на сцену с ожиданием получить что-то. Я поэт и люблю больше отдавать, чем получать. Не знаю, почему выбор пал именно на Самарканд, но я безумно счастлива, что моя семья теперь будет жить в городе, где жили и творили великие умы страны", — подытожила поэтесса.
