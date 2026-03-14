Подарок судьбы: за что поэтесса из Кашкадарьи получила квартиру в Самарканде

Подарок судьбы: за что поэтесса из Кашкадарьи получила квартиру в Самарканде

Sputnik Узбекистан

28-летняя уроженка одного из сел Кашкадарьи Латофат Амирова накануне стала лауреатом премии имени Зульфии и получила от президента особенный подарок — двухкомнатную квартиру в Самарканде.

2026-03-14T18:25+0500

2026-03-14T18:25+0500

2026-03-14T19:16+0500

На первый взгляд Латофат — обычная девушка своего возраста: семья, дети, дом. Но за этой простой жизнью скрывается ее особая история любви к поэзии, которой она увлеклась еще в раннем детстве. После школы девушка уехала из Касанского района и поступила на факультет филологии Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.В 2022 году, окончив вуз, она вернулась в Кашкадарью и вышла замуж за жителя соседнего села. Вскоре у нее родилась дочь, а спустя год — сын. Несколько лет она практически не выходила из дома, занимаясь воспитанием детей и домашними заботами. Но даже в этот период находила время для творчества и саморазвития. Пока дети спали, Латофат писала стихи и переводила произведения. Она самостоятельно выучила турецкий язык и достигла уровня B2. Благодаря этому начала сотрудничать с зарубежными издательствами и переводить узбекскую литературу на турецкий язык.Именно в такие ночи было написано стихотворение, которое принесло ей особое признание. В нем она говорит о женщине, которая несет в себе жизнь, надежду и духовную силу для других, даже когда сама устала и нуждается в покое. Передавая внутреннее состояние героини, Латофат подчеркивает, что пока существует женщина — существуют вера и Родина.Поэтесса признается, что в своих стихах она часто обращается к теме Родины и народа. Однако к этому она пришла не сразу. Сначала писала о юности, любви, семье и материнстве. Но жизненные испытания изменили ее взгляд на мир.Несмотря на то, что Латофат живет в сельской местности, ее творчество известно и за пределами страны. К примеру, в Турции издана ее книга "Путник". К выпуску в Азербайджане готовится международный литературный сборник, в котором также будут опубликованы ее стихотворения. Во многом выйти на международную литературную арену ей помогло членство в Союзе молодых писателей тюркского мира.В настоящее время Латофат сотрудничает с турецкими издательствами Baygenç Yayıncılık и журналом Aydın. Публикации в турецких изданиях предоставили ей возможность бесплатного обучения в магистратуре одного из университетов Анкары. Грант покроет расходы на обучение и проживание ее семьи в Турции.Однако сама поэтесса хочет продолжить учебу в родном вузе.Хочется отметить, что Латофат выросла в обычной семье: ее мама окончила техникум и посвятила себя воспитанию детей. Отец — выпускник юридического техникума, долгое время работал лаборантом в нефтегазовой отрасли. Брат и две сестры, получив высшее образование, сегодня живут и работают в Ташкенте. Супруг Латофат работает на почте и заочно учится в магистратуре российского университета.Возвращаясь к церемонии награждения лауреатов премии имени Зульфии, когда президент сообщил о выделении Латофат двухкомнатной квартиры в Самарканде, поэтесса признается, что не ожидала такой награды.

самарканд

Sputnik Узбекистан

