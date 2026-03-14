Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Армия России поразила энергоинфраструктуру и военные аэродромы. Это стало ответом на террористические атаки ВСУ на российские регионы.
2026-03-14T15:22+0500
14:54 14.03.2026 (обновлено: 15:22 14.03.2026)
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Российские войска осуществили массированную атаку на военные заводы, используемые украинскими боевиками, сообщили
в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
Кроме того, армия поразила энергоинфраструктуру и военные аэродромы.
В ведомстве отметили, что все цели удара по объектам противника достигнуты.
В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о трех сериях взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. В городе начались перебои с подачей электричества. По данным Минэнерго страны, они также наблюдаются в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской Кировоградской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Также ВС России нанесли поражение пусковой установке HIMARS, и пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пусковой установке реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сообщении.
Поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.