Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Армия России поразила энергоинфраструктуру и военные аэродромы. Это стало ответом на террористические атаки ВСУ на российские регионы.
2026-03-14T14:54+0500
2026-03-14T15:22+0500
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Российские войска осуществили массированную атаку на военные заводы, используемые украинскими боевиками, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, армия поразила энергоинфраструктуру и военные аэродромы. Это стало ответом на террористические атаки ВСУ на российские регионы. В ведомстве отметили, что все цели удара по объектам противника достигнуты.В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о трех сериях взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. В городе начались перебои с подачей электричества. По данным Минэнерго страны, они также наблюдаются в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской Кировоградской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.Также ВС России нанесли поражение пусковой установке HIMARS, и пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ.Поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Российские войска осуществили массированную атаку на военные заводы, используемые украинскими боевиками, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.

Кроме того, армия поразила энергоинфраструктуру и военные аэродромы. Это стало ответом на террористические атаки ВСУ на российские регионы.
В ведомстве отметили, что все цели удара по объектам противника достигнуты.
В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о трех сериях взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. В городе начались перебои с подачей электричества. По данным Минэнерго страны, они также наблюдаются в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской Кировоградской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Также ВС России нанесли поражение пусковой установке HIMARS, и пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пусковой установке реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сообщении.

Поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.
