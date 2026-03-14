В Ташкенте обсудили практические вопросы работы турецкого бизнеса в стране
11:18 14.03.2026 (обновлено: 11:33 14.03.2026)
© Пресс-служба МИПТ РУз.В МИПТ состоялся круглый стол с участием представителей деловых кругов Турции.
Торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана и Турции стремительно растет: за пять лет взаимная торговля достигла $3 млрд, число совместных предприятий выросло в 3,5 раза, а турецкие инвестиции — в 4,5 раза, до $3,1 млрд.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Более 20 представителей деловых кругов Турции приняли участие в круглом столе под председательством Министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.
Основной темой встречи стало обсуждение вопросов, возникающих в ходе деятельности турецких инвесторов в Узбекистане, а также выработка практических решений для их оперативного решения.
© Пресс-служба МИПТ РУз.В МИПТ состоялся круглый стол с участием представителей деловых кругов Турции.
В МИПТ состоялся круглый стол с участием представителей деловых кругов Турции.
В дискуссии также приняли участие руководители и представители крупных турецких компаний.
Турецкая сторона отметила высокое внимание со стороны президента Узбекистана, оказываемое инвесторам, а также работу по оперативному решению вопросов, возникающих в ходе реализации проектов. Они подчеркнули, что такой открытый диалог между государством и бизнесом встречается лишь в некоторых странах.
© Пресс-служба МИПТ РУз.В МИПТ состоялся круглый стол с участием представителей деловых кругов Турции.
В МИПТ состоялся круглый стол с участием представителей деловых кругов Турции.
В ходе встречи обсуждены практические вопросы деятельности турецких компаний — маркировка продукции, дебиторская задолженность, инфраструктурное обеспечение и регулирование трудовых отношений. Также представлены предложения по совершенствованию инвестиционного климата.
"Торгово-экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Турцией динамично развивается. За пять лет взаимная торговля выросла с $2,5 млрд в 2020 году до $3 млрд. Количество совместных предприятий увеличилось в 3,5 раза — с 613 в 2020 году до 2 149. Освоение турецких инвестиций выросло в 4,5 раза — до $3,1 млрд в 2025-м году. Между странами выполняется около 100 авиарейсов в неделю", — отметили в ведомстве.
Отмечалось, в настоящее время в энергетике, геологии, производстве строительных материалов, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах реализуется ряд проектов с участием турецких инвестиций общей стоимостью около $10 млрд.
© Пресс-служба МИПТ РУз.В МИПТ состоялся круглый стол с участием представителей деловых кругов Турции.
В МИПТ состоялся круглый стол с участием представителей деловых кругов Турции.
По итогам встречи определены ответственные лица и даны поручения по оперативному решению поднятых вопросов.