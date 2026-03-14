В Ташкенте обсудили практические вопросы работы турецкого бизнеса в стране

Торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана и Турции стремительно растет: за пять лет взаимная торговля достигла $3 млрд, число совместных предприятий выросло в 3,5 раза, а турецкие инвестиции — в 4,5 раза, до $3,1 млрд.

2026-03-14T11:18+0500

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Более 20 представителей деловых кругов Турции приняли участие в круглом столе под председательством Министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.Основной темой встречи стало обсуждение вопросов, возникающих в ходе деятельности турецких инвесторов в Узбекистане, а также выработка практических решений для их оперативного решения. В дискуссии также приняли участие руководители и представители крупных турецких компаний.Турецкая сторона отметила высокое внимание со стороны президента Узбекистана, оказываемое инвесторам, а также работу по оперативному решению вопросов, возникающих в ходе реализации проектов. Они подчеркнули, что такой открытый диалог между государством и бизнесом встречается лишь в некоторых странах.В ходе встречи обсуждены практические вопросы деятельности турецких компаний — маркировка продукции, дебиторская задолженность, инфраструктурное обеспечение и регулирование трудовых отношений. Также представлены предложения по совершенствованию инвестиционного климата.Министр иностранных дел Узбекистана встретился с Президентом ТурцииОтмечалось, в настоящее время в энергетике, геологии, производстве строительных материалов, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах реализуется ряд проектов с участием турецких инвестиций общей стоимостью около $10 млрд.По итогам встречи определены ответственные лица и даны поручения по оперативному решению поднятых вопросов.

