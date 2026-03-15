Узбекистанцы участвуют в Международной студенческой олимпиаде по хирургии в Беларуси

2026-03-15T17:00+0500

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Узбекистанцы участвуют в Международной студенческой олимпиаде по хирургии в Беларуси, которая проходит с 13 по 16 марта в Гродненском государственном медицинском университете, сообщает пресс-служба вуза.Программа медицинского баттла включает испытания разного плана. Участники уже продемонстрировали свои навыки в конкурсах по вязанию узлов, протезированию брюшного отдела аорты, пластике дефекта кожи местным лоскутом, швам сухожилия, в лапароскопической холецистэктомии, люмбальной пункции, трансплантации печени и не только."Такие мероприятия однозначно очень полезны. Но задача участников не только победить в соревнованиях, но и познакомиться друг с другом, расширить горизонтали хирургического сообщества, взаимоотношений между собой. Эти взаимоотношения важны для молодого поколения, которое переймет знамя хирургии в разных абсолютно направлениях. Они будут работать дальше, строить наше будущее, совместно осуществлять прорывы в хирургической науке в том числе", — отметил главврач Гродненского областного клинического кардиологического центра, представитель судейской комиссии Андрей Янушко.

узбекистанцы студенты олимпиада хирургия беларусь