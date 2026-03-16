https://uz.sputniknews.ru/20260316/kakie-obekty-agmk-posetil-shavkat-mirziyoev-56310758.html

Какие объекты АГМК посетил Шавкат Мирзиёев

Sputnik Узбекистан

В тот же день глава республики принял участие в церемонии запуска медно-обогатительной фабрики № 3 на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате

общество

узбекистан

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

производство меди

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/10/56308768_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_d36228ac00b038fc4ef2eabc8ebc3b40.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил корпус фильтрации медного концентрата, построенный на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, сообщает пресс-служба главы государства.Лидер страны понаблюдал за производственным процессом, осмотрел готовую продукцию и побеседовал с работниками. Сегодня здесь работают около 130 сотрудников.Производственная мощность корпуса, входящего в состав медно-обогатительной фабрики № 3, — около 917 тыс. тонн медного концентрата в год. Здесь установили современные промышленные пресс-фильтры, насосные агрегаты, системы циркуляции шлама и воды. Оборудование изготовлено в соответствии с международными стандартами и отличается высокой продуктивностью и энергоэффективностью.В настоящее время строительные работы полностью завершили, ввели в эксплуатацию 3 из 5 пресс-фильтров корпуса, еще в двух идет пуско-наладочный процесс.В фильтрационном корпусе осуществляют прием медного концентрата после флотации, сгущение и фильтрацию концентрата, отделение и возврат отстоявшейся воды в технологический процесс, а также хранение готового медного концентрата или его передачу на следующий этап обработки.Следующей локацией стал созданный на АГМК Центр цифрового управления.Он играет важную роль в координации производственных процессов на первой, второй и третьей медно-обогатительных фабриках комбината, повышении эффективности и обеспечении непрерывного мониторинга.С помощью современных цифровых систем управления, больших экранов мониторинга, средств видеонаблюдения, а также платформ Siemens PCS 7 и AVEVA PI Vision в режиме реального времени контролируют процессы дробления, флотации, сгущения, фильтрации, обеспечения реагентами и технологической водой, а также деятельность цехов и транспортной системы.Этот центр является своеобразным "мозгом" фабрики: к единой информационной системе подключено более 20 тыс. единиц оборудования. "Умные" камеры осуществляют первичный мониторинг, а искусственный интеллект автоматически выявляет аномальные ситуации. Это позволяет оперативно анализировать данные и принимать решения.Президенту рассказали о планах по дальнейшей цифровизации производственных и технологических процессов комбината.В течение ближайших пяти лет намечено широко внедрить решения на основе искусственного интеллекта на каждом этапе — от добычи руды в карьере до выпуска готовой продукции.Также речь шла о ходе цифровизации месторождений на основе геологических и маркшейдерских данных, накопленных за восемьдесят лет. В частности, система "Цифровой рудник" позволяет точно определять направления горных работ на день, неделю и месяц.На основе ИИ контролируют состояние карьерных дорог, а давление и температура шин самосвалов отслеживают с помощью датчиков. Благодаря такому постоянному мониторингу срок службы шин увеличили на 14%.Одной из приоритетных задач остается подготовка специалистов, глубоко владеющих современными технологиями, а также обучение кадров новым методам работы и цифровым решениям.

https://uz.sputniknews.ru/20260316/prezident-uzbekistana-zapustil-tretyu-medno-obogatitelnuyu-fabriku-v-almalyke-56307400.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

агмк объекты шавкат мирзиёев