Какие объекты АГМК посетил Шавкат Мирзиёев
© telegram sputnikuzbekistan
В тот же день глава республики принял участие в церемонии запуска медно-обогатительной фабрики № 3 на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил корпус фильтрации медного концентрата, построенный на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер страны понаблюдал за производственным процессом, осмотрел готовую продукцию и побеседовал с работниками. Сегодня здесь работают около 130 сотрудников.
Производственная мощность корпуса, входящего в состав медно-обогатительной фабрики № 3, — около 917 тыс. тонн медного концентрата в год. Здесь установили современные промышленные пресс-фильтры, насосные агрегаты, системы циркуляции шлама и воды. Оборудование изготовлено в соответствии с международными стандартами и отличается высокой продуктивностью и энергоэффективностью.
В настоящее время строительные работы полностью завершили, ввели в эксплуатацию 3 из 5 пресс-фильтров корпуса, еще в двух идет пуско-наладочный процесс.
В фильтрационном корпусе осуществляют прием медного концентрата после флотации, сгущение и фильтрацию концентрата, отделение и возврат отстоявшейся воды в технологический процесс, а также хранение готового медного концентрата или его передачу на следующий этап обработки.
“Здесь же с участием президента состоялась церемония взятия проб медного концентрата. Пробы были помещены в 2 контейнера, которые были отправлены в музей АГМК и Государственный геологический музей в Ташкенте”, — говорится в сообщении.
Следующей локацией стал созданный на АГМК Центр цифрового управления.
Он играет важную роль в координации производственных процессов на первой, второй и третьей медно-обогатительных фабриках комбината, повышении эффективности и обеспечении непрерывного мониторинга.
С помощью современных цифровых систем управления, больших экранов мониторинга, средств видеонаблюдения, а также платформ Siemens PCS 7 и AVEVA PI Vision в режиме реального времени контролируют процессы дробления, флотации, сгущения, фильтрации, обеспечения реагентами и технологической водой, а также деятельность цехов и транспортной системы.
Этот центр является своеобразным "мозгом" фабрики: к единой информационной системе подключено более 20 тыс. единиц оборудования. "Умные" камеры осуществляют первичный мониторинг, а искусственный интеллект автоматически выявляет аномальные ситуации. Это позволяет оперативно анализировать данные и принимать решения.
“Президент указал на большие возможности искусственного интеллекта для повышения эффективности, особенно в горнодобывающей и металлургической отраслях. При этом особое внимание было обращено на необходимость широкого внедрения современных ресурсосберегающих технологий в целях рационального использования водных ресурсов”, — говорится в сообщении.
Президенту рассказали о планах по дальнейшей цифровизации производственных и технологических процессов комбината.
В течение ближайших пяти лет намечено широко внедрить решения на основе искусственного интеллекта на каждом этапе — от добычи руды в карьере до выпуска готовой продукции.
Также речь шла о ходе цифровизации месторождений на основе геологических и маркшейдерских данных, накопленных за восемьдесят лет. В частности, система "Цифровой рудник" позволяет точно определять направления горных работ на день, неделю и месяц.
На основе ИИ контролируют состояние карьерных дорог, а давление и температура шин самосвалов отслеживают с помощью датчиков. Благодаря такому постоянному мониторингу срок службы шин увеличили на 14%.
Одной из приоритетных задач остается подготовка специалистов, глубоко владеющих современными технологиями, а также обучение кадров новым методам работы и цифровым решениям.