https://uz.sputniknews.ru/20260316/shavkat-mirziyoev-pozdravil-kasym-jomarta-tokaeva-s-uspeshnym-provedeniem-referenduma-56302314.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума
Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума
Sputnik Узбекистан
Новую Конституцию в Казахстане поддержали 88,6% проголосовавших. По предварительным данным, явка составила 73,24%.
2026-03-16T11:30+0500
2026-03-16T11:30+0500
2026-03-16T11:42+0500
политика
конституция
референдум
казахстан
поздравление
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
телефонный разговор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9400dc3d3be4b9378a0a8be08b1f1c28.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Отмечалось, что принятые обновления станут надежной правовой основой и дополнительным стимулом для дальнейшего обеспечения устойчивого развития Казахстана и укрепления международного авторитета страны. Собеседники также рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.Особое внимание уделили продвижению совместных проектов и программ в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной и других приоритетных сферах.Предметом обсуждения также стали актуальные вопросы международной и региональной повестки, график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.Лидеры Узбекистана и Казахстана также обменялись поздравлениями в связи с предстоящими праздниками Рамазан хайит и Навруз, пожелав братским народам двух стран мира, благополучия и дальнейшего процветания.Референдум по проекту новой Конституции прошел в Казахстане 15 марта. Новую Конституцию поддержали 88,6% проголосовавших. По предварительным данным, явка составила 73,24%.
https://uz.sputniknews.ru/20260315/referendum-po-novoy-konstitutsii-kazaxstana-priznali-sostoyavshimsya-56298025.html
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_83d1fcb34fb32271f6de44d7cd1a8464.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев поздравление касым-жомарт токаев успех проведение референдум
шавкат мирзиёев поздравление касым-жомарт токаев успех проведение референдум
Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума
11:30 16.03.2026 (обновлено: 11:42 16.03.2026)
Новую Конституцию в Казахстане поддержали 88,6% проголосовавших. По предварительным данным, явка составила 73,24%.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Отмечалось, что принятые обновления станут надежной правовой основой и дополнительным стимулом для дальнейшего обеспечения устойчивого развития Казахстана и укрепления международного авторитета страны.
Собеседники также рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
Особое внимание уделили продвижению совместных проектов и программ в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной и других приоритетных сферах.
Предметом обсуждения также стали актуальные вопросы международной и региональной повестки, график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.
Лидеры Узбекистана и Казахстана также обменялись поздравлениями в связи с предстоящими праздниками Рамазан хайит и Навруз, пожелав братским народам двух стран мира, благополучия и дальнейшего процветания.
Референдум по проекту новой Конституции прошел в Казахстане 15 марта. Новую Конституцию поддержали 88,6% проголосовавших. По предварительным данным, явка составила 73,24%.