Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума

Новую Конституцию в Казахстане поддержали 88,6% проголосовавших. По предварительным данным, явка составила 73,24%.

2026-03-16T11:30+0500

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Отмечалось, что принятые обновления станут надежной правовой основой и дополнительным стимулом для дальнейшего обеспечения устойчивого развития Казахстана и укрепления международного авторитета страны. Собеседники также рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.Особое внимание уделили продвижению совместных проектов и программ в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной и других приоритетных сферах.Предметом обсуждения также стали актуальные вопросы международной и региональной повестки, график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.Лидеры Узбекистана и Казахстана также обменялись поздравлениями в связи с предстоящими праздниками Рамазан хайит и Навруз, пожелав братским народам двух стран мира, благополучия и дальнейшего процветания.Референдум по проекту новой Конституции прошел в Казахстане 15 марта. Новую Конституцию поддержали 88,6% проголосовавших. По предварительным данным, явка составила 73,24%.

https://uz.sputniknews.ru/20260315/referendum-po-novoy-konstitutsii-kazaxstana-priznali-sostoyavshimsya-56298025.html

