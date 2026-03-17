Евгений Хоришко возглавил Генконсульство РФ в Самарканде

Опытный дипломат ранее работал в центральном аппарате МИД и за рубежом, владеет иностранными языками, имеет высокий дипломатический ранг.

2026-03-17T09:28+0500

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Евгений Викторович Хоришко назначен генеральным консулом Российской Федерации в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.Евгений Хоришко родился в 1965 году. В 1987 году окончил МГИМО МИД СССР. Владеет английским и французским языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2-го класса, присвоенный в июне 2022 года.Уточняется, что Хоришко работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом, с 2020 по 2022 годы он был генконсулом России в Клайпеде (Литва), в 2022–2024 годы занимал должность главного советника департамента Северной Америки МИД России, а с декабря 2024 года был главным советником департамента Северной Атлантики МИД России.

