Евгений Хоришко возглавил Генконсульство РФ в Самарканде
Опытный дипломат ранее работал в центральном аппарате МИД и за рубежом, владеет иностранными языками, имеет высокий дипломатический ранг.
2026-03-17T09:28+0500
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
Евгений Викторович Хоришко назначен генеральным консулом Российской Федерации в Самарканде. Об этом сообщает
пресс-служба МИД РФ.
"Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Хоришко Евгений Викторович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Самарканде, Республика Узбекистан", — говорится в сообщении российского МИД.
Евгений Хоришко родился в 1965 году. В 1987 году окончил МГИМО МИД СССР. Владеет английским и французским языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2-го класса, присвоенный в июне 2022 года.
Уточняется, что Хоришко работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом, с 2020 по 2022 годы он был генконсулом России в Клайпеде (Литва), в 2022–2024 годы занимал должность главного советника департамента Северной Америки МИД России, а с декабря 2024 года был главным советником департамента Северной Атлантики МИД России.