В МПЦ Sputnik обсудят итоги конференции Международной организации по русскому языку
Sputnik Узбекистан
Участники расскажут о решениях конференции и перспективах расширения научных и образовательных программ.
2026-03-17T17:44+0500
мпц sputnik итоги конференция международной организации русский язык пресс-центр видеомост
мпц sputnik итоги конференция международной организации русский язык пресс-центр видеомост
17:44 17.03.2026 (обновлено: 18:23 17.03.2026)
Речь пойдет о роли Международной организации в развитии гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве. Участники расскажут о решениях первой Министерской конференции и перспективах расширения научных и образовательных программ.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik
. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан
состоится видеомост Москва – Минск — Ташкент — Бишкек на тему "Итоги первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку".
Мероприятие состоится 19 марта в 16.30 по ташкентскому времени.
заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский;
представитель министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан,
директор Института переподготовки и повышения квалификации кадров системы высшего образования при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Узокбой Бегимкулов;
в Минске и Бишкеке — представители СМИ.
11 марта в Москве состоялась первая Министерская конференция Международной организации по русскому языку (МОРЯ), учрежденной в соответствии с подписанным президентами России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана соответствующим Договором.
В ходе мероприятия участники обсудят роль Международной организации по русскому языку в сфере развития гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве, расскажут о принятых на конференции решениях, перспективах расширения научных и образовательных и программ.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.