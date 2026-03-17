Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
В зоне ответственности российских группировок войск "Юг" и "Север" противник потерял до 470 военнослужащих за сутки.
2026-03-17T15:51+0500
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Сопычь в Сумской области и Каленики в ДНР, сообщило Минобороны России.
"Подразделения Южной группировки в результате активных действий освободили населенный пункт Каленики", — говорится в сводке.
Военные нанесли поражение противнику в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Новоселовки, Александровки и Славянска.
В зоне ответственности российской группировки войск противник потерял до 200 военнослужащих, ББМ, бронетранспортер М113 производства США, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.
Коме того, бойцы "Севера" взяли под контроль село Сопычь в Сумской области.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Сопычь Сумской области", — говорится в сводке военного ведомства.
Также группировка зачистила более 300 зданий в освобожденном населенном пункте Сопычь.
Бойцы нанесли удары по украинским формированиям в районах Павловки, Пролетарского, Мирополья, Кондратовки и Кучеровки, а также Верхней Писаревки, Избицкого, Волчанских Хуторов, Веселого и Уды в Харьковской области.
Потери противника за сутки составили до 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Уничтожены два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств.