В Узбекистане обозначены новые ориентиры развития горно-металлургической отрасли
Будет создан Промышленный совет для систематического контроля за реализацией крупных проектов в таких базовых отраслях, как горнодобывающая, металлургическая, химическая промышленность и нефтегазовый сектор.
Будет создан Промышленный совет для контроля реализации крупных проектов в горнодобывающей, металлургической, химической и нефтегазовой отраслях.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Узбекистане обозначены новые ориентиры развития горно-металлургической отрасли. Предусматриваются реализация крупных проектов, привлечение инвестиций, внедрение современных технологий, расширение переработки сырья, а также создание новых рабочих мест.
Президент Шавкат Мирзиёев в рамках посещения Алмалыкского горно-металлургического комбината провел совещание по ускорению реализации крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей промышленности.
На совещании отмечена необходимость полной мобилизации ресурсов для увеличения к 2030 году добычи золота до 175 тонн, серебра — до 500 тонн, урана — до 15 тыс. тонн и меди — до 500 тыс. тонн. Подчеркивалось, что для этого требуется своевременная реализация крупных проектов и скоординированное решение вопросов финансирования, строительства, логистики, технологического оснащения и кадрового обеспечения.
Критически рассмотрен ход стратегических проектов, реализуемых на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.

"Даны конкретные указания по ускорению следующих очередей медно-обогатительной фабрики № 3. Рассмотрены вопросы строительства нового медеплавильного завода, который станет технологическим продолжением этого проекта. Даны поручения по завершению технико-экономического обоснования, привлечению иностранных экспертов и запуску строительных работ в кратчайшие сроки", — отмечает пресс-служба президента.

Отмечена важность привлечения авторитетных международных компаний для разработки ТЭО медно-обогатительной фабрики № 4 Алмалыкского комбината с комплексным учетом водоснабжения, железнодорожной и энергетической инфраструктуры, экологических требований и высокоэффективных технологий.
Было отмечено, что в текущем году в отрасли в рамках 90 проектов планируется привлечь $2,2 млрд инвестиций, а также определены задачи по добыче 172,5 тысячи тонн меди, 120 тонн золота, 210,5 тонн серебра и 8 тысяч тонн урана.
Подчеркнута необходимость в сжатые сроки завершить ТЭО по перспективным месторождениям и объектам, эффективно использовать упрощенные процедуры экспертизы. Правительству поручено в кратчайшие сроки решить организационно-правовые вопросы в рамках этих проектов.
Особое внимание уделено вопросам ускорения проектов по добыче и переработке угля в условиях растущего спроса на энергоресурсы. Определены задачи по увеличению объемов поставок угля населению и промышленным предприятиям.
В рамках деятельности Навоийского горно-металлургического комбината даны указания по очередному этапу расширения рудника “Мурунтау”, освоению новых месторождений, внедрению технологий извлечения золота из сложных руд, а также по пересмотру механизмов сотрудничества с инвесторами по крупным проектам.
В металлургическом секторе рассмотрены вопросы увеличения объемов производства на Узметкомбинате, эффективного использования внутренней сырьевой базы, расширения ассортимента конкурентоспособной продукции и налаживания производства листового металла в соответствии с рыночным спросом. Определены меры по обеспечению сырьем, диверсификации ассортимента продукции и освоению новых рынков.
На совещании также затронута деятельность Комбината технологических металлов.
"Поставлены ​​задачи по расширению производства критических металлов и сложных сплавов для промышленности, ускорения проектов по производству селена, теллура, изделий порошковой металлургии и другой продукции с высокой добавленной стоимостью", — отметили в пресс-службе.
Отдельно рассмотрены вопросы снижения издержек и сокращения затрат на отраслевых предприятиях. Ответственным лицам поручено разработать адресные программы, направленные на снижение себестоимости продукции, сокращение энергопотребления, бережливое использование ресурсов и ежемесячное достижение конкретных результатов.
Акцентировано внимание на расширении отечественного компонента в сфере госзакупок и кооперации. Ответственным лицам даны конкретные указания по доведению доли местной продукции в проектах и ​​закупках до более $2 млрд в этом году.
Обсуждены также планы по интенсификации геологоразведочных работ, выявлению дополнительных резервов, предложению инвесторам новых горнодобывающих и инвестиционных блоков, а также привлечению в экономику перспективных месторождений углеводородов. В частности, поставлена ​​задача по значительному увеличению запасов золота, серебра, меди, урана и цинка в этом году.
В рамках реализуемых в отрасли проектов на $22 млрд будет создано 38 тысяч новых рабочих мест, в частности, появится потребность в 7,5 тысячи инженеров и 14 тысячах специалистах среднего звена.
В завершение совещания объявлено о создании Промышленного совета под председательством Президента для систематического контроля за реализацией крупных проектов в таких базовых отраслях, как горнодобывающая, металлургическая, химическая промышленность и нефтегазовый сектор.

"В рамках этого совета будут утверждаться ежемесячные планы работы по трансформации крупных предприятий на основе международных стандартов, снижению себестоимости и энергопотребления, глубокой переработке сырья, увеличению доли местной продукции, цифровизации всех процессов, внедрению ИИ, увеличению инвестиций и экспорта", — отмечено на совещании.

Ответственным лицам поручено ежемесячно с выездом на места анализировать реализацию этих планов по предприятиям, оперативно решать возникающие проблемы и по итогам каждого квартала представлять отчеты о результатах.
