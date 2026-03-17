https://uz.sputniknews.ru/20260317/uzbekistan-vitebskaya-oblast-belarus-sotrudnichestvo-jivotnovodstvo-56322666.html

Узбекистан и Витебская область Беларуси расширяют сотрудничество в сфере животноводства

Sputnik Узбекистан

Представители ТПП Узбекистана и руководители районных исполкомов Витебской области обсудили создание совместных хозяйств и льготы для предпринимателей. Особый акцент сделан на развитии кормовой базы и подготовке земель для новых проектов.

2026-03-17T12:19+0500

беларусь

животноводство

узбекистан

предприниматели

витебск

сотрудничество

тпп

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В рамках реализации соглашений, достигнутых во время официального визита в Беларусь, продолжается работа по развитию сотрудничества между Узбекистаном и Витебской областью в сфере животноводства. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана.Перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере обсудили в ходе онлайн-переговоров председатель ТПП Узбекистана Даврон Вахабов с первым заместителем председателя Исполнительного комитета Витебской области Беларуси Сергеем Лековичем. В обсуждении также приняли участие главы исполкомов Глубокского, Ушачского и Шарковщинского районов, которые специализируются в основном на молочном и мясном скотоводстве.В ходе переговоров было отмечено что данные районы считаются одними из наиболее перспективных сельскохозяйственных регионов области. Здесь развито выращивание зерновых и кормовых культур, картофеля и рапса, что обеспечивает надежную кормовую базу для животноводства. В ходе встречи были представлены возможности Витебской области в сельском хозяйстве и животноводстве. Стороны согласовали практические меры по организации животноводческих хозяйств с участием узбекских предпринимателей. Белорусская сторона также сообщила о подготовке коммерческих предложений по предоставлению земельных участков в Витебской области на аукционной основе, которые будут представлены узбекской стороне в ближайшее время. В завершение встречи достигнута договоренность о проведении новых переговоров для дальнейшего развития сотрудничества в сфере.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

