Мирзиёев дал старт строительству 106 новых проектов в Самаркандской области

Глава республики находится в двухдневной рабочей поездке в Самаркандской области

2026-03-18T18:00+0500

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству 106 новых проектов в Самаркандской области стоимостью почти $7 млрд, сообщает пресс-служба главы государства. Эти проекты охватывают различные секторы региональной экономики. В частности, ввести в строй новые мощности и начать строительство перспективных объектов планируют в горнодобывающей и геологической промышленности, в производстве стройматериалов, автомобильной, химической, электротехнической, сельскохозяйственной отраслях, а также в сферах образования, здравоохранения, услуг и туризма.Руководитель страны побеседовал с исполнителями проектов, представителями местных и зарубежных компаний, выслушал их предложения и инициативы.Как отмечалось, подобные проекты станут важным фактором дальнейшего укрепления промышленного потенциала Самаркандской области, модернизации производственных секторов и обеспечения устойчивого экономического роста в регионе.Руководитель страны находится в двухдневной рабочей поездке в Самаркандской области.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

