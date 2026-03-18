Мирзиёев дал старт строительству 106 новых проектов в Самаркандской области
Глава республики находится в двухдневной рабочей поездке в Самаркандской области
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству 106 новых проектов в Самаркандской области стоимостью почти $7 млрд, сообщает
пресс-служба главы государства.
“В рамках визита в Самаркандскую область президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии, посвященной запуску в регионе крупных проектов и началу строительства новых. На церемонии доложено о готовности запустить и начать строительство в городах и районах 106 новых проектов общей стоимостью почти 7 миллиардов долларов”, — говорится в сообщении.
Эти проекты охватывают различные секторы региональной экономики. В частности, ввести в строй новые мощности и начать строительство перспективных объектов планируют в горнодобывающей и геологической промышленности, в производстве стройматериалов, автомобильной, химической, электротехнической, сельскохозяйственной отраслях, а также в сферах образования, здравоохранения, услуг и туризма.
Руководитель страны побеседовал с исполнителями проектов, представителями местных и зарубежных компаний, выслушал их предложения и инициативы.
Как отмечалось, подобные проекты станут важным фактором дальнейшего укрепления промышленного потенциала Самаркандской области, модернизации производственных секторов и обеспечения устойчивого экономического роста в регионе.
“Нажатием символической кнопки глава государства дал старт началу эксплуатации крупных проектов и строительства новых в Самаркандской области”, — говорится в сообщении.
Руководитель страны находится в двухдневной рабочей поездке в Самаркандской области.