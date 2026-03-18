Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260318/mirziyoev-dal-start-stroitelstvu-106-novyx-proektov-v-samarkandskoy-oblasti--56358308.html
Мирзиёев дал старт строительству 106 новых проектов в Самаркандской области
Sputnik Узбекистан
Глава республики находится в двухдневной рабочей поездке в Самаркандской области
2026-03-18T18:00+0500
экономика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
самаркандская область
запуск
проект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/12/56358426_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4ba6447d4a10bab343f4b21aa0ca6e4f.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству 106 новых проектов в Самаркандской области стоимостью почти $7 млрд, сообщает пресс-служба главы государства.
https://uz.sputniknews.ru/20260318/s-kem-vstretilsya-shavkat-mirziyoev-po-pribytii-v-samarkand-56349804.html
самаркандская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/12/56358426_25:0:1162:853_1920x0_80_0_0_b0ae39228f4c97db7c9077cbde164ab0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
18:00 18.03.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев дал старт строительству 106 новых проектов в Самаркандской области
Подписаться
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству 106 новых проектов в Самаркандской области стоимостью почти $7 млрд, сообщает пресс-служба главы государства.
“В рамках визита в Самаркандскую область президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии, посвященной запуску в регионе крупных проектов и началу строительства новых. На церемонии доложено о готовности запустить и начать строительство в городах и районах 106 новых проектов общей стоимостью почти 7 миллиардов долларов”, — говорится в сообщении.
Эти проекты охватывают различные секторы региональной экономики. В частности, ввести в строй новые мощности и начать строительство перспективных объектов планируют в горнодобывающей и геологической промышленности, в производстве стройматериалов, автомобильной, химической, электротехнической, сельскохозяйственной отраслях, а также в сферах образования, здравоохранения, услуг и туризма.
Руководитель страны побеседовал с исполнителями проектов, представителями местных и зарубежных компаний, выслушал их предложения и инициативы.
Как отмечалось, подобные проекты станут важным фактором дальнейшего укрепления промышленного потенциала Самаркандской области, модернизации производственных секторов и обеспечения устойчивого экономического роста в регионе.

“Нажатием символической кнопки глава государства дал старт началу эксплуатации крупных проектов и строительства новых в Самаркандской области”, — говорится в сообщении.

Руководитель страны находится в двухдневной рабочей поездке в Самаркандской области.
Президент Узбекистана встретился с молодежью в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2026
С кем встретился Шавкат Мирзиёев по прибытии в Самарканд
13:19
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0