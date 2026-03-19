Шавкат Мирзиёев почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова

Глава государства отдал дань уважения первому президенту Узбекистана.

2026-03-19T14:46+0500

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В ходе поездки в город Самарканд президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и отдал дань уважения первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает пресс-служба главы государства.Глава государства Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Первого Президента страны Ислама Каримова в комплексе Хазрати Хизр города Самарканда. Здесь были прочитаны суры из Корана и молитвы.Отмечено, что в такие светлые праздничные дни поминание великих предков и ушедших близких, память об их добрых делах и наследии являются благородным деянием.Кроме того, президент ознакомился с созидательной работой в мемориальном комплексе Имама Матуриди.В соответствии с постановлением главы государства, в 2025 году в стране широко праздновалось 1155-летие со дня рождения Абу Мансура Матуриди — основателя школы акиды в Узбекистане. В связи с этим на территории кладбища Чокардиза в Самарканде были начаты работы по реконструкции и благоустройству комплекса Имама Матуриди.На территории площадью 10,2 гектара строятся мечеть на 250 мест, главный входной портал, библиотека, музей и автостоянка.В ходе строительных работ на кладбище Чокардиза было обнаружено место захоронения великого исламского правоведа Бурханиддина Маргинани. И сейчас здесь строится его мавзолей.В память о выдающихся ученых были прочитаны суры из Корана.Осмотрев созидательные работы, глава государства отметил, что это место является одним из центров паломничества для мусульман всего мира, подчеркнул необходимость создания здесь условий, отвечающих требованиям времени.Глава государства поручил качественно и в срок выполнить строительные работы, а также увеличить площадь зеленых насаждений на территории.

