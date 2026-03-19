СВО: российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Вооруженные Силы Российской Федерации освободили населенные пункты Федоровка Вторая и Павловка в Донецкой Народной Республике.
2026-03-19T15:31+0500
https://uz.sputniknews.ru/20260317/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennye-punkty-svo-56330636.html
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Федоровка Вторая в ДНР, сообщило Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Федоровка Вторая Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Также бойцы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Алексеево-Дружковка, Голубовка, Константиновка, Никифоровка, Ильиновка и Степановка Донецкой Народной Республики.
В зоне ответственности российской группировки ВСУ потеряли более 185 военных, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Кроме того, по данным военного ведомства, российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Павловка в ДНР.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новоалександровка, Доброполье, Кучеров Яр, Кутузовка, Торецкое, Гришино и Новониколаевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.