https://uz.sputniknews.ru/20260319/svo-rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-dnr-56384900.html

СВО: российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Sputnik Узбекистан

Вооруженные Силы Российской Федерации освободили населенные пункты Федоровка Вторая и Павловка в Донецкой Народной Республике.

2026-03-19T15:31+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

днр

россия

украина

спецоперация

минобороны рф

безопасность

вс россии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54693375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_024f8d3ba9ef39a6b3466c5668d43084.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Федоровка Вторая в ДНР, сообщило Минобороны России.Также бойцы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Алексеево-Дружковка, Голубовка, Константиновка, Никифоровка, Ильиновка и Степановка Донецкой Народной Республики. В зоне ответственности российской группировки ВСУ потеряли более 185 военных, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Кроме того, по данным военного ведомства, российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Павловка в ДНР.Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новоалександровка, Доброполье, Кучеров Яр, Кутузовка, Торецкое, Гришино и Новониколаевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

сво всу россия украина спецоперация минобороны днр вс рф