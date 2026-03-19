https://uz.sputniknews.ru/20260319/v-eaes-soglasovany-klyuchevye-mery-po-razvitiyu-semenovodstva-sortovodstva-v-apk-56380521.html
В ЕАЭС согласованы ключевые меры по развитию семеноводства и сортоводства в АПК
Sputnik Узбекистан
В ЕАЭС обсуждается работа по развитию агропромышленного комплекса, включая семеноводство, племенное животноводство, продовольственную безопасность, цифровизацию отрасли и укрепление сотрудничества со странами БРИКС.
2026-03-19T16:10+0500
еэк
семена
еаэс
продовольствие
брикс
животноводство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53530367_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_ed8378c1e900ab95d45f9e0ab2d742b6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53530367_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_5688e7615fcc35c8a2064f698200f74a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
животноводство апк брикс еаэс еэк барсегян семеноводство
16:10 19.03.2026 (обновлено: 16:18 19.03.2026)
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
Состоялось заседание Консультативного комитета по агропромышленному комплексу ЕАЭС, на котором были рассмотрены ключевые вопросы отрасли. В частности, участники согласовали проект Доклада о реализации мер по унификации законодательства стран Союза в сфере испытания сортов и семеноводства. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"В рамках ЕАЭС последовательно развивается общий рынок семян сельскохозяйственных растений, основы которого сформулированы актами национальных органов и международными договорами Союза. Доклад направлен на повышение эффективности агропромышленного комплекса стран ЕАЭС и дальнейшее развитие сферы испытания сортов и семеноводства", — отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
Также участники заседания также рассмотрели проект Доклада о ходе реализации общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности, подготовленный во исполнение Плана мероприятий по реализации Декларации "Евразийский экономический путь".
Кроме того, рассмотрен проект Решения Коллегии Комиссии по внесению изменений в нормативные правовые документы ЕЭК по племенному животноводству, предусматривающие расширение перечня селекционируемых признаков линейных промеров экстерьера коров, детализацию способов их измерения для оценки племенной ценности молочного скота.
Комитет одобрил проект рекомендации Коллегии ЕЭК по развитию цифровых технологий в АПК стран ЕАЭС, а также поддержал проект рекомендации Коллегии ЕЭК о развитии торгово-экономического сотрудничества государств-членов со странами БРИКС.