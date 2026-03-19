В ЕАЭС согласованы ключевые меры по развитию семеноводства и сортоводства в АПК

В ЕАЭС согласованы ключевые меры по развитию семеноводства и сортоводства в АПК

В ЕАЭС обсуждается работа по развитию агропромышленного комплекса, включая семеноводство, племенное животноводство, продовольственную безопасность, цифровизацию отрасли и укрепление сотрудничества со странами БРИКС.

2026-03-19T16:10+0500

2026-03-19T16:10+0500

2026-03-19T16:18+0500

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Состоялось заседание Консультативного комитета по агропромышленному комплексу ЕАЭС, на котором были рассмотрены ключевые вопросы отрасли. В частности, участники согласовали проект Доклада о реализации мер по унификации законодательства стран Союза в сфере испытания сортов и семеноводства. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Также участники заседания также рассмотрели проект Доклада о ходе реализации общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности, подготовленный во исполнение Плана мероприятий по реализации Декларации "Евразийский экономический путь".Кроме того, рассмотрен проект Решения Коллегии Комиссии по внесению изменений в нормативные правовые документы ЕЭК по племенному животноводству, предусматривающие расширение перечня селекционируемых признаков линейных промеров экстерьера коров, детализацию способов их измерения для оценки племенной ценности молочного скота.В ЕАЭС одобрили прогнозы развития агропромышленного комплекса на 2025–2034 годыКомитет одобрил проект рекомендации Коллегии ЕЭК по развитию цифровых технологий в АПК стран ЕАЭС, а также поддержал проект рекомендации Коллегии ЕЭК о развитии торгово-экономического сотрудничества государств-членов со странами БРИКС.

https://uz.sputniknews.ru/20260103/eaes-mexanizm-podderjki-kooperatsionnyx-proektov-apk-54625402.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

