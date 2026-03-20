Объем переводов в Узбекистан через сервисы для физлиц в 2025 году увеличился в 1,4 раза

Объем P2P-переводов в Узбекистан в 2025 году вырос в 1,4 раза и достиг $8,6 млрд, заняв 46% рынка. Общий приток средств из-за рубежа увеличился до $18,9 млрд на фоне увеличения потока трудовых мигрантов за пределы страны.

2026-03-20T15:16+0500

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Совокупный объем денежных переводов в Узбекистан через сервисы между физическими лицами (P2P) по итогам прошлого года вырос в 1,4 раза по сравнению с годом ранее, до $8,6 млрд, при это в общем объеме трансфертов доля таких сервисов выросла до 46% с 39%, сообщает ЦБ республики.Ранее регулятор сообщал, что денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа по итогам года выросли на 27,2% по сравнению с годом ранее, до $18,9 млрд. По его оценке, высокая динамика роста связана, в частности, с укреплением рубля и увеличением потока трудовых мигрантов за пределы страны.По оценке экспертов Центробанка, быстрый рост доли таких переводов в Узбекистан объясняется широкой популярностью цифровых финансовых услуг, быстрой и удобной реализацией платежей, а также относительно низкими трансакционными издержками.Прогноз ЦБ: денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа в 2026 вырастут на 6-10%При этом переводы через традиционные денежные системы в прошлом году выросли на 21%, до $9,9 млрд, а их доля в общем объеме трансфертов снизилась до 52% с 55% годом ранее. Поступления через банковские переводы снизились почти в два раза – до $397 млн, а их доля – до 2% с 5,2%.В Узбекистане денежные переводы из-за границы остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают около 2 миллионов граждан Узбекистана, в том числе более 1 миллиона – в России.

