https://uz.sputniknews.ru/20260320/obem-perevodov-v-uzbekistan-cherez-servisy-dlya-fizlits-v-2025-godu-uvelichilsya-v-14-raza-56408568.html
Объем переводов в Узбекистан через сервисы для физлиц в 2025 году увеличился в 1,4 раза
Sputnik Узбекистан
Объем P2P-переводов в Узбекистан в 2025 году вырос в 1,4 раза и достиг $8,6 млрд, заняв 46% рынка. Общий приток средств из-за рубежа увеличился до $18,9 млрд на фоне увеличения потока трудовых мигрантов за пределы страны.
2026-03-20T15:16+0500
денежные переводы
цб
центральный банк республики узбекистан
деньги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/07/49233485_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_8d0261168a0f990623a6b7bb9778fc8c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/07/49233485_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5e7eb73b6e16d14c2d7c7eeb21084948.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
денежные переводы узбекистан центральный банк миграция
денежные переводы узбекистан центральный банк миграция
15:16 20.03.2026 (обновлено: 15:22 20.03.2026)
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Совокупный объем денежных переводов в Узбекистан через сервисы между физическими лицами (P2P) по итогам прошлого года вырос в 1,4 раза по сравнению с годом ранее, до $8,6 млрд, при это в общем объеме трансфертов доля таких сервисов выросла до 46% с 39%, сообщает ЦБ республики.
Ранее регулятор сообщал, что денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа по итогам года выросли на 27,2% по сравнению с годом ранее, до $18,9 млрд. По его оценке, высокая динамика роста связана, в частности, с укреплением рубля и увеличением потока трудовых мигрантов за пределы страны.
"Доля P2P-переводов, осуществляемых напрямую на банковские карты физических лиц, достигла 46%, или 8,6 миллиарда долларов, а объем средств, полученных по этому каналу, увеличился в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом", — говорится в материалах ЦБ. В 2024 году доля таких переводов составляла 39%.
По оценке экспертов Центробанка, быстрый рост доли таких переводов в Узбекистан объясняется широкой популярностью цифровых финансовых услуг, быстрой и удобной реализацией платежей, а также относительно низкими трансакционными издержками.
При этом переводы через традиционные денежные системы в прошлом году выросли на 21%, до $9,9 млрд, а их доля в общем объеме трансфертов снизилась до 52% с 55% годом ранее. Поступления через банковские переводы снизились почти в два раза – до $397 млн, а их доля – до 2% с 5,2%.
В Узбекистане денежные переводы из-за границы остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают около 2 миллионов граждан Узбекистана, в том числе более 1 миллиона – в России.