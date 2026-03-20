https://uz.sputniknews.ru/20260320/rossiyskie-voennye-za-nedelyu-nanesli-sem-udarov-vozmezdiya-otvet-na-ataki-vsu-56409539.html
Российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия в ответ на атаки ВСУ
Sputnik Узбекистан
Российские бойцы поразили военные заводы, объекты энергетики и транспорта, а также аэродромы, которые использовались в интересах ВСУ.
2026-03-20T16:12+0500
сво
россия
украина
безопасность
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
вс россии
всу
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53382520_0:112:3246:1938_1920x0_80_0_0_89ee57ee5024b6f3ed72eafa5478fcbe.jpg
https://uz.sputniknews.ru/20260319/svo-rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-dnr-56384900.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53382520_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_2b183c8a4ce3a06104030e25efb5e01f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
16:12 20.03.2026 (обновлено: 16:23 20.03.2026)
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik.
Вооруженные силы России за неделю осуществили семь мощных атак на предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило
Минобороны РФ.
"С 14 по 20 марта, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов", — говорится в сводке.
Российские бойцы поразили военные заводы, объекты энергетики и транспорта, а также аэродромы, которые использовались в интересах ВСУ.
Атаке подверглись и места производства, хранения и подготовки к запуску дальних ударных беспилотников, пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников.
Кроме того, средства ПВО за неделю сбили 40 авиабомб противника, 12 снарядов РСЗО HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2615 БПЛА самолетного типа.
По данным оборонного ведомства, также ВС России за неделю уничтожили три реактивные системы залпового огня ВСУ, в том числе установки HIMARS, MRLS и боевую машину РСЗО "Град".
"В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", — говорится в сообщении ведомства.