Sputnik Узбекистан
Зарубежные партнеры поздравили президента Узбекистана с праздником Рамазан хайит
Зарубежные партнеры поздравили президента Узбекистана с праздником Рамазан хайит
В адрес Шавката Мирзиёева продолжают поступать искренние поздравления от зарубежных лидеров, глав правительств, руководителей крупных международных организаций и общественных деятелей.
2026-03-21T09:40+0500
2026-03-21T09:40+0500
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В связи со священным для всей мусульманской уммы месяцем Рамазан и наступлением светлого праздника Ид-аль Фитр, на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступают поздравительные послания от зарубежных лидеров, глав правительств, руководителей крупных международных и региональных организаций, видных религиозных и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
поздравление президент узбекистан праздник рамазан хайит
поздравление президент узбекистан праздник рамазан хайит

Зарубежные партнеры поздравили президента Узбекистана с праздником Рамазан хайит

В адрес Шавката Мирзиёева продолжают поступать искренние поздравления от зарубежных лидеров, глав правительств, руководителей крупных международных организаций и общественных деятелей.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В связи со священным для всей мусульманской уммы месяцем Рамазан и наступлением светлого праздника Ид-аль Фитр, на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступают поздравительные послания от зарубежных лидеров, глав правительств, руководителей крупных международных и региональных организаций, видных религиозных и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что зарубежные партнеры желают президенту и многонациональному народу Узбекистана мира, гармонии, благополучия и процветания, а также подтверждают готовность и далее всемерно укреплять и расширять отношения дружбы и взаимовыгодного партнерства с республикой.
Свои поздравления направили:
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
Наследный принц, Председатель Кабинета Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган;
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев;
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров;
Президент Республики Таджикистан Эмомали Раҳмон;
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев;
первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев;
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян;
Вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум;
Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян;
Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси;
Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан;
Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари;
Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф;
Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
Наследный принц Государства Кувейт Шейх Сабах Халид аль-Ахмад ас-Сабах;
Король Хашемитского Королевства Иордания Абдалла II;
Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди;
Султан Омана Хейсам бин Тарик Аль Саид;
Король Бахрейна Шейх Хамад бин Иса Аль Халифа;
Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун;
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
Глава Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнус Аль-Манфи;
Премьер-министр Афганистана Мулла Мухаммад Хасан Охунд;
Президент Союза Коморских островов Азали Ассумани;
Президент Государства Израиль Ицхак Герцог;
генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Халед Аль-Анани;
генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев;
директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Уларбек Шаршеев;
генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубаничбек Омуралиев;
председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йилдирим;
генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хуссейн Иброхим Таха;
генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (АЙСЕСКО) Салим Аль-Малик;
генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Хан;
генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасим Мухаммад Аль-Будайви;
Председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-ул-ислам Аллахшукюр Пашазаде;
руководитель комплекса "Аль-Азхар" Ахмад ат-Тайиб.
В пресс-службе главы государства отмечают, что поздравления продолжают поступать.
Накануне Рамазан хайита, Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с этим светлым праздником. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2026
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит
Вчера, 09:35
