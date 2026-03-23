Студенты из Узбекистана пройдут практику в Генконсульстве республики в Санкт-Петербурге
студенты
узбекистан
санкт-петербург
генеральное консульство узбекистана
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
Студенты из Узбекистана пройдут учебную практику в Генконсульстве республики в Санкт-Петербурге, сообщает
ИА "Дунё".
Делегация Генерального консульства Узбекистана посетила Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС в Санкт-Петербурге, где встретилась с узбекскими студентами.
Дипломаты рассказали о мероприятиях Генерального консульства по поддержке соотечественников, ответили на вопросы по миграционному законодательству и порядку получения консульских услуг, а также пригласили молодежь участвовать в проводимых инициативных проектах.
“Студенты выразили желание пройти учебную практику или стажировку в Генконсульстве”, — говорится в сообщении.
Для справки: РАНХиГС Санкт-Петербург — крупнейший региональный кампус Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации — готовит управленцев, экономистов, юристов, журналистов, лингвистов, политологов, специалистов в области бизнес-информатики, таможенного дела, международных отношений, рекламы.