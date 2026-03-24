Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях

Одновременно с подписанием начались бетонные работы на площадке строительства АЭС в Джизакской области

2026-03-24T15:46+0500

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкенте состоялось подписание дорожной карты по сотрудничеству в атомной и смежных областях между госкорпорацией "Росатом" и Агентством по атомной энергии при Кабмине Узбекистана ("Узатом"), а также дополнительного соглашения к контракту на строительство АЭС. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.Подписи под документами поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и директор Агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев.Дорожная карта охватывает все основные направления взаимодействия по проекту сооружения АЭС, в том числе подготовку кадров, информирование населения о современных ядерных технологиях и создание будущего "атомного" города при станции. Подписанное вместе с дорожной картой дополнительное соглашение к контракту предусматривает новую, интегрированную конфигурацию АЭС. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Одновременно с этим на площадке строительства АЭС в Фаришском районе Джизакской области начались бетонные работы в рамках сооружения энергоблока атомной станции малой мощности с реактором РИТМ-200Н. Старт работам дали вице-президент — директор проекта по сооружению АЭС в Республике Узбекистан АО "Атомстройэкспорт" (Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") Павел Безруков и глава Дирекции по строительству АЭС в Республике Узбекистан Абдижамил Калмуратов. Работы по устройству бетонной подготовки под здание реактора планируется завершить в апреле 2026 года. Всего будет залито порядка 900 кубометров смеси.По итогам этого этапа будет выровнено основание под фундамент здания реактора, обеспечена гидроизоляция и заземление. Следующим ключевым событием на стройплощадке станет "первый" бетон фундаментной плиты здания реактора. По словам главы Росатома, санкционное давление не помешает строительству АЭС в Узбекистане. Кроме того, Узатом получил Разрешение на использование площадки для размещения двух энергоблоков АЭС с реакторными установками РИТМ-200Н. Документ директору агентства "Узатом" Азиму Ахмедхаджаеву вручил заместитель председателя Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете министров Республики Узбекистан Сардорбек Якубеков. Стоит отметить, что подобное разрешение в Центральной Азии выдается впервые.

росатом узатом дорожная карта сотрудничество атомная энергетика россия узбекистан аэс