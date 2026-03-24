https://uz.sputniknews.ru/20260324/rosatom-uzatom-podpisali-dorojnaya-karta-sotrudnichestvo-atomnaya-energetika-56475538.html
Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
Sputnik Узбекистан
Одновременно с подписанием начались бетонные работы на площадке строительства АЭС в Джизакской области
2026-03-24T17:38+0500
росатом
узатом
сотрудничество
атомная энергетика
россия
узбекистан
соглашение
джизакская область
аэс
азим ахмедхаджаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/18/56476298_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a37fe75b11754a816802a272628d50ec.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/18/56476298_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_c7f1802c9785a7a4772910b5779a07c4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
росатом узатом дорожная карта сотрудничество атомная энергетика россия узбекистан аэс
росатом узатом дорожная карта сотрудничество атомная энергетика россия узбекистан аэс
15:46 24.03.2026 (обновлено: 17:38 24.03.2026)
Одновременно с подписанием начались бетонные работы на площадке строительства АЭС в Джизакской области
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik
. В Ташкенте состоялось подписание дорожной карты по сотрудничеству в атомной и смежных областях между госкорпорацией "Росатом" и Агентством по атомной энергии при Кабмине Узбекистана ("Узатом"), а также дополнительного соглашения к контракту на строительство АЭС. Об этом сообщает
пресс-служба госкорпорации.
Подписи под документами поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и директор Агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев.
Дорожная карта охватывает все основные направления взаимодействия по проекту сооружения АЭС, в том числе подготовку кадров, информирование населения о современных ядерных технологиях и создание будущего "атомного" города при станции.
"Подписание дорожной карты показывает, что партнерство между Россией и Узбекистаном в атомной области носит комплексный характер, а атомная отрасль дает импульс развитию всех сфер жизни", — отмечено в сообщении.
Подписанное вместе с дорожной картой дополнительное соглашение к контракту предусматривает новую, интегрированную конфигурацию АЭС. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.
"Когда атомная электростанция заработает на полную мощность, она будет вырабатывать порядка 17,2 млрд кВт⋅ч в год, обеспечивая до 14 % от общего энергопотребления Узбекистана. Реализация проекта станет важным этапом углубления стратегического сотрудничества двух стран", — добавили в пресс-службе.
Одновременно с этим на площадке строительства АЭС в Фаришском районе Джизакской области начались бетонные работы в рамках сооружения энергоблока атомной станции малой мощности с реактором РИТМ-200Н.
Старт работам дали вице-президент — директор проекта по сооружению АЭС в Республике Узбекистан АО "Атомстройэкспорт" (Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") Павел Безруков и глава Дирекции по строительству АЭС в Республике Узбекистан Абдижамил Калмуратов.
Работы по устройству бетонной подготовки под здание реактора планируется завершить в апреле 2026 года. Всего будет залито порядка 900 кубометров смеси.
По итогам этого этапа будет выровнено основание под фундамент здания реактора, обеспечена гидроизоляция и заземление. Следующим ключевым событием на стройплощадке станет "первый" бетон фундаментной плиты здания реактора.
"Подписание дорожной карты и контракта на строительство уникальной интегрированной АЭС, а также начавшиеся следом бетонные работы на площадке знаменуют выход Узбекистана в авангард мировой атомной энергетики. Страна запускает уникальный проект, который на протяжении десятилетий будет способствовать социально-экономическому росту и укреплению технологического суверенитета. Для Росатома строительство АЭС в Узбекистане — очередное доказательство лидерских позиций, возможности реализовывать проекты, которые никто в мире больше сделать не может", — подчеркнул Алексей Лихачёв.
По словам главы Росатома, санкционное давление не помешает строительству АЭС в Узбекистане.
"С точки зрения устойчивости проекта и с точки зрения устойчивости его к внешним воздействиям, к тому же санкционному давлению, чем больше местных компаний будет вовлечено в эту работу, тем эта устойчивость будет выше", — отметил Лихачёв.
Кроме того, Узатом получил Разрешение на использование площадки для размещения двух энергоблоков АЭС с реакторными установками РИТМ-200Н.
Документ директору агентства "Узатом" Азиму Ахмедхаджаеву вручил заместитель председателя Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете министров Республики Узбекистан Сардорбек Якубеков.
Стоит отметить, что подобное разрешение в Центральной Азии выдается впервые.