Шавкат Мирзиёев принял главу МИД Казахстана — подробности встречи

Ермек Кошербаев находится в республике с официальным визитом.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева, который находится в республике с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Кошербаев передал узбекскому лидеру приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.Они с удовлетворением отметили плодотворные контакты на уровне парламентов, правительств, регионов и бизнеса, а также:Речь шла и о важности тщательной подготовки повестки предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий. Также собеседники обменялись мнениями по вопросам международной и региональной политики.Ермек Кошербаев находится в республике с официальным визитом. В его рамках он провел переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность развития региональной кооперации и совместных усилий по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии.По итогам встречи они подписали Программу сотрудничества между МИД РУз и РК на 2026-2027 годы.

