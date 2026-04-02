https://uz.sputniknews.ru/20260402/v-moskve-otkryli-memorialnuyu-dosku-v-pamyat-o-glave-agentstva-novosti-valentine-faline-56675236.html

В Москве открыли мемориальную доску в память о главе агентства "Новости" Валентине Фалине

Sputnik Узбекистан

3 апреля исполняется 100 лет со дня его рождения. Мемориальную доску установили на фасаде здания Международной медиагруппы "Россия сегодня"

2026-04-02T15:34+0500

общество

россия

москва

миа "россия сегодня"

память

дипломат

журналист

мария захарова

дмитрий киселев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/02/56675076_250:82:1192:612_1920x0_80_0_0_3e278f2f253562923eb168a3e8b181de.jpg

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски выдающемуся государственному и культурному деятелю, дипломату, ученому и публицисту, председателю правления Агентства печати "Новости" Валентину Фалину. Третьего апреля исполняется 100 лет со дня его рождения. Мемориальную доску установили на фасаде здания Международной медиагруппы "Россия сегодня". Авторы работы — скульпторы Иван Шелов-Коведяев и Елена Елагина. Концепцию и дизайн разработал сотрудник медиагруппы "Россия сегодня" Игнат Петров. Авторскому коллективу удалось добиться выразительного портретного сходства и одновременно органично вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском бульваре.Мероприятие объединило российских дипломатов, представителей СМИ, родственников и коллег Валентина Фалина.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил всех, кто пришел на церемонию открытия мемориальной доски, особенно ветеранов и молодежь, отметив, что в этом и есть преемственность, связь поколений и общего дела.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Валентин Фалин был выдающимся деятелем и для дипломатии, и для журналистики.Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал о значительном вкладе Фалина в развитие отечественной журналистики и государственную службу.Он отметил, что Валентин Фалин обладал уникальными знаниями и сыграл значительную роль в освещении ключевых исторических процессов. По словам Соловьева, он старался максимально полно зафиксировать воспоминания Фалина, когда работал в 2012 году над документальным циклом "Тайны кремлевских протоколов".Валентин Фалин родился 3 апреля 1926 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1945 году поступил в МГИМО, по окончании которого с 1950-х годов работал в системе МИД СССР.Был послом СССР в ФРГ, работал в отделе международной информации ЦК КПСС, в 1986-88 годах был председателем правления Агентства печати "Новости". Автор книг "История внешней политики СССР", "Политические воспоминания", "Второй фронт", "Конфликты в Кремле".Валентин Фалин внес большой вклад в развитие информационной деятельности Международной медиагруппы "Россия сегодня" и в укрепление международного авторитета России, создание ее позитивного имиджа за рубежом.Он до последнего принимал участие в деятельности Международного медиахолдинга "Россия сегодня": входил в экспертный совет медиагруппы, а его глубокий анализ политических событий в стране и за рубежом, рекомендации по информационно-разъяснительной деятельности "РИА Новости" помогали успешно решать важнейшие задачи по доведению до мировой общественности основных положений внутренней и внешней политики России.Валентин Фалин скончался 22 февраля 2018 года.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

