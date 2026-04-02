В Москве открыли мемориальную доску в память о главе агентства "Новости" Валентине Фалине
В Москве открыли мемориальную доску в память о главе агентства "Новости" Валентине Фалине
3 апреля исполняется 100 лет со дня его рождения. Мемориальную доску установили на фасаде здания Международной медиагруппы "Россия сегодня"
2026-04-02T15:34+0500
2026-04-02T18:05+0500
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски выдающемуся государственному и культурному деятелю, дипломату, ученому и публицисту, председателю правления Агентства печати "Новости" Валентину Фалину. Третьего апреля исполняется 100 лет со дня его рождения. Мемориальную доску установили на фасаде здания Международной медиагруппы "Россия сегодня". Авторы работы — скульпторы Иван Шелов-Коведяев и Елена Елагина. Концепцию и дизайн разработал сотрудник медиагруппы "Россия сегодня" Игнат Петров. Авторскому коллективу удалось добиться выразительного портретного сходства и одновременно органично вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском бульваре.Мероприятие объединило российских дипломатов, представителей СМИ, родственников и коллег Валентина Фалина.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил всех, кто пришел на церемонию открытия мемориальной доски, особенно ветеранов и молодежь, отметив, что в этом и есть преемственность, связь поколений и общего дела.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Валентин Фалин был выдающимся деятелем и для дипломатии, и для журналистики.Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал о значительном вкладе Фалина в развитие отечественной журналистики и государственную службу.Он отметил, что Валентин Фалин обладал уникальными знаниями и сыграл значительную роль в освещении ключевых исторических процессов. По словам Соловьева, он старался максимально полно зафиксировать воспоминания Фалина, когда работал в 2012 году над документальным циклом "Тайны кремлевских протоколов".Валентин Фалин родился 3 апреля 1926 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1945 году поступил в МГИМО, по окончании которого с 1950-х годов работал в системе МИД СССР.Был послом СССР в ФРГ, работал в отделе международной информации ЦК КПСС, в 1986-88 годах был председателем правления Агентства печати "Новости". Автор книг "История внешней политики СССР", "Политические воспоминания", "Второй фронт", "Конфликты в Кремле".Валентин Фалин внес большой вклад в развитие информационной деятельности Международной медиагруппы "Россия сегодня" и в укрепление международного авторитета России, создание ее позитивного имиджа за рубежом.Он до последнего принимал участие в деятельности Международного медиахолдинга "Россия сегодня": входил в экспертный совет медиагруппы, а его глубокий анализ политических событий в стране и за рубежом, рекомендации по информационно-разъяснительной деятельности "РИА Новости" помогали успешно решать важнейшие задачи по доведению до мировой общественности основных положений внутренней и внешней политики России.Валентин Фалин скончался 22 февраля 2018 года.
москва мемориальную доска память валентин фалин
москва мемориальную доска память валентин фалин

В Москве открыли мемориальную доску в память о главе агентства "Новости" Валентине Фалине

15:34 02.04.2026 (обновлено: 18:05 02.04.2026)
© SputnikМемориальная доска выдающемуся дипломату, главе Агентства печати "Новости" Валентину Фалину открыта в Москве
Мемориальная доска выдающемуся дипломату, главе Агентства печати Новости Валентину Фалину открыта в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2026
3 апреля исполняется 100 лет со дня его рождения. Мемориальную доску установили на фасаде здания Международной медиагруппы "Россия сегодня".
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски выдающемуся государственному и культурному деятелю, дипломату, ученому и публицисту, председателю правления Агентства печати "Новости" Валентину Фалину.
Третьего апреля исполняется 100 лет со дня его рождения. Мемориальную доску установили на фасаде здания Международной медиагруппы "Россия сегодня".
Авторы работы — скульпторы Иван Шелов-Коведяев и Елена Елагина. Концепцию и дизайн разработал сотрудник медиагруппы "Россия сегодня" Игнат Петров. Авторскому коллективу удалось добиться выразительного портретного сходства и одновременно органично вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском бульваре.
Мероприятие объединило российских дипломатов, представителей СМИ, родственников и коллег Валентина Фалина.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил всех, кто пришел на церемонию открытия мемориальной доски, особенно ветеранов и молодежь, отметив, что в этом и есть преемственность, связь поколений и общего дела.
"Дух Валентина Михайловича, он сохраняется в коллективе медиагруппы "Россия сегодня". И мы будем и дальше делать свое дело, понимая, кто стоял за нами", — сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Валентин Фалин был выдающимся деятелем и для дипломатии, и для журналистики.
"Невозможно сказать, в какой больше степени этот человек реализовался — он, конечно, принадлежал дипломатии, принадлежал журналистике в широком смысле слова", — сказала Захарова на церемонии открытия мемориальной доски.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал о значительном вкладе Фалина в развитие отечественной журналистики и государственную службу.
Он отметил, что Валентин Фалин обладал уникальными знаниями и сыграл значительную роль в освещении ключевых исторических процессов. По словам Соловьева, он старался максимально полно зафиксировать воспоминания Фалина, когда работал в 2012 году над документальным циклом "Тайны кремлевских протоколов".
”Очень хорошо, что мы бережем память о таких наших великих соотечественниках", — резюмировал глава СЖР.
Валентин Фалин родился 3 апреля 1926 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1945 году поступил в МГИМО, по окончании которого с 1950-х годов работал в системе МИД СССР.
Был послом СССР в ФРГ, работал в отделе международной информации ЦК КПСС, в 1986-88 годах был председателем правления Агентства печати "Новости". Автор книг "История внешней политики СССР", "Политические воспоминания", "Второй фронт", "Конфликты в Кремле".
Валентин Фалин внес большой вклад в развитие информационной деятельности Международной медиагруппы "Россия сегодня" и в укрепление международного авторитета России, создание ее позитивного имиджа за рубежом.
Он до последнего принимал участие в деятельности Международного медиахолдинга "Россия сегодня": входил в экспертный совет медиагруппы, а его глубокий анализ политических событий в стране и за рубежом, рекомендации по информационно-разъяснительной деятельности "РИА Новости" помогали успешно решать важнейшие задачи по доведению до мировой общественности основных положений внутренней и внешней политики России.
Валентин Фалин скончался 22 февраля 2018 года.
